Οι συνολικές προσφορές από το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο ανήλθαν σε 2,23 δισ. ευρώ.

Με τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές από το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο ανήλθαν σε 2,23 δισ. ευρώ, με την έκδοση να καλύπτεται κατά 3,6 φορές.

Μεταξύ των διεθνών επενδυτών που συμμετείχαν αναφέρονται οι BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και OMERS. Περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από long-only επενδυτές, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια αποδίδονται σε hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.

Συμμετοχή καταγράφηκε και από την ελληνική επιχειρηματική και εφοπλιστική κοινότητα. Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται είναι οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θεόδωρος Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.

Η αγορά αναμένει πλέον την οριστικοποίηση του συνολικού ποσού που θα αντλήσει η Aktor από την αύξηση κεφαλαίου, με τις σχετικές εκτιμήσεις να το τοποθετούν μεταξύ 750 και 800 εκατ. ευρώ. Το 20% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς, με δυνατότητα μεταβολής της τελικής κατανομής ανάλογα με τη ζήτηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Aktor κατά 1 δισ. ευρώ, ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Aktor, ύψους 3 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ορίζοντα έως το 2031.