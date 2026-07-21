Το εύρος των 11,25-12 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώνεται χαμηλότερα από το επίπεδο των 13,53 ευρώ που είχε αρχικά τεθεί ως σημείο αναφοράς από την εταιρεία.

Στο εύρος των 11,25 έως 12 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Aktor, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εντολές που είχαν υποβληθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που προσφέρονται στο νέο εύρος τιμών.

Το εύρος των 11,25-12 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώνεται χαμηλότερα από το επίπεδο των 13,53 ευρώ που είχε αρχικά τεθεί ως σημείο αναφοράς από την εταιρεία.

Όπως επισημαίνει η Aktor στην ανακοίνωσή της, η αναπροσαρμογή του εύρους λαμβάνει υπόψη την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά τη διαδικασία της προσφοράς.

Έντονο ενδιαφέρον

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονο ήδη από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ έως το μεσημέρι της πρώτης ημέρας η έκδοση φέρεται να είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,1 φορές.

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Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν το ισχυρό ενδιαφέρον στις προσδοκίες των επενδυτών για τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται, ωστόσο, και η σύνθεση των κεφαλαίων που συμμετέχουν στην έκδοση, καθώς κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται το ποσοστό των επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε αναφέρει πρόσφατα ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στις συναντήσεις και τα roadshows προέρχεται σε σχεδόν ισόποση αναλογία από hedge funds και long-only funds.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, οι προσφορές από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας φέρεται να ξεπέρασαν συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο όμιλος θα μπορούσε να αντλήσει συνολικά κεφάλαια της τάξης των 700 έως 800 εκατ. ευρώ από την έκδοση των νέων μετοχών.