Σε ισχύ τίθεται από το πρωί της Τετάρτης (22/07) η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), οι εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και το Δασόκτημα Πανοράματος, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Η απόφαση, που ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης πεζών και οχημάτων από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 της Πέμπτης (23/07), καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4.
Οι περιοχές που ισχύει η απαγόρευση:
- στο τμήμα του Σέιχ-Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη.
- στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου)
- στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο),
- στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο και το Δασόκτημα Ισενλί.