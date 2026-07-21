Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από το πρωί της Τετάρτης (22/07) μέχρι την Πέμπτη (23/07).

Σε ισχύ τίθεται από το πρωί της Τετάρτης (22/07) η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), οι εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και το Δασόκτημα Πανοράματος, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απόφαση, που ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης πεζών και οχημάτων από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 της Πέμπτης (23/07), καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4.

Οι περιοχές που ισχύει η απαγόρευση: