Η ΕΛΑΣ τάχθηκε σαφώς κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να τα καταργήσει – λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας-, αλλά πως θα αυστηροποιήσει κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο.

Την πρώτη «μετωπική» επίθεση εναντίον της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη θέση της Συμπαράταξης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της τακτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει η Κουμουνδούρου απέναντι στον ιστορικό αρχηγό της, καθώς για να διατηρήσει «ζωντανές» τις όποιες ελπίδες εισόδου στην επόμενη Βουλή, θα πρέπει να «οριοθετηθεί» σκληρά απέναντι του.

Ανοιχτή επίθεση με τη «σφραγίδα» της Κουμουνδούρου

Επί σαρανταπέντε ολόκληρες ημέρες, στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου υπήρξε μια σκληρή σύγκρουση για το μέλλον του κόμματος. Από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, η οποία και έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει πολιτικά την ΕΛΑΣ, κύλησε πολύ «νερό στο αυλάκι».

Αφού πρώτα αποχώρησαν τα στελέχη και οι βουλευτές που δεν ήθελαν να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, φτάσαμε στη νέα απόφαση του οργάνου, το Σάββατο, όπου κατέστη απολύτως σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον αντίπαλος.

Εκεί, ακούστηκαν πολλά εναντίον του ανθρώπου που υπό την καθοδήγηση του, το μικρό κόμμα της Ανανεωτικής Αριστεράς έφτασε να κυβερνήσει τη χώρα. Ο Παύλος Πολάκης τον χαρακτήρισε ανοιχτά «ενορχηστρωτή» της «προσπάθειας διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ άλλοι, όπως ο Νίκος Παππάς και οι Ρένα Δούρου, αρκέστηκαν σε υπαινιγμούς εναντίον του, σχετικά με τις αποχωρήσεις βουλευτών από το κόμμα.

Χθες, περάσαμε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, στην ανοιχτή επίθεση εναντίον του κ.Τσίπρα. Αυτή τη φορά, με τη «σφραγίδα» της Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε εναντίον της Συμπαράταξη για τη θέση που εξέφρασε σχετικά με το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η ΕΛΑΣ τάχθηκε σαφώς κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να τα καταργήσει – λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας-, αλλά πως θα αυστηροποιήσει κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο.

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Αυτή η θέση, έδωσε την αφορμή για να ξεκινήσει η επίθεση. «Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση», αναφέρονταν στην ανακοίνωση.

Το «πρώτο αίμα»

Είναι προφανές πως η επίθεση για το άρθρο 16, ήταν απλά το «πρώτο αίμα». Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να επιτίθεται εναντίον της ΕΛΑΣ, καθώς αν δεν οριοθετηθεί επαρκώς εναντίον της, τότε δεν θα έχει καμία ελπίδα να μπει στην επόμενη Βουλή. Την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος ο «συντονισμός» Πατησίων-Κουμουνδούρου, καθώς επίθεση εναντίον του κ.Τσίπρα εξαπέλυσε ευθέως και η Νέα Αριστερά.

«Η σημερινή παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζαμε ήδη: Ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση», ήταν το σχόλιο της Πατησίων.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της Συμπαράταξης αρνούνται να απαντήσουν στις «βολές» που δέχονται. Επομένως, η αντιπαράθεση θα είναι μονομερής. Και θα έχει ενδιαφέρον το πως οι ψηφοφόροι των δύο κόμματων, που στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, είχαν ως επικεφαλής τους τον Αλέξη Τσίπρα, πως θα υποδεχθούν αυτή τη στρατηγική.