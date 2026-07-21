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Ταλαιπωρία για τους 100 επιβάτες του «ΕΛΥΡΟΣ» που παραμένουν εντός του πλοίου, που είναι ακινητοποιημένο στο λιμάνι της Σούδας.

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν το επιβατηγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» συγκρούστηκε με το φορτηγό «Ιωσήφ Κ.» κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Το «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο είχε μόλις αποπλεύσει με προορισμό τον Πειραιά, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι, ενώ το φορτηγό πλοίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε είσοδο στον λιμένα.

Σημειώνεται πως το «ΕΛΥΡΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά, με 100 επιβάτες, 32 ΙΧ και 95 φορτηγά, όταν το «Ιωσήφ Κ.» έμπαινε στο λιμάνι.

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Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών ή πληρώματος, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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Το επιβατηγό πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στην προβλήτα, ενώ οι αρχές του Λιμενικού ερευνούν ήδη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από νηογνώμονα και στα δύο πλοία, ώστε να κριθεί αν μπορούν να ταξιδέψουν.

Στο πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο έδεσε ξανά στο λιμάνι, έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το «Ιωσήφ Κ.», έχει ζημιές στην πλώρη.