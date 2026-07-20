Στην κορυφή των κριτηρίων επιλογής βρίσκονται η θέα, η μικρή απόσταση από τη θάλασσα και η ύπαρξη πισίνας.

Σταθερά στις κορυφαίες επιλογές των ξένων αγοραστών εξοχικής κατοικίας παραμένει και το 2026 η Κρήτη, με το ενδιαφέρον από τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης να διατηρείται ισχυρό και να στρέφεται κυρίως προς σύγχρονα ακίνητα κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από το πελατολόγιό της η Elxis – At Home in Greece, μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, ένας στους τρεις ξένους αγοραστές επιλέγει την Κρήτη για την απόκτηση εξοχικού. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως από την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται και η πρόθεση για άμεση αγορά. Συγκεκριμένα, το 76,6% των ενδιαφερομένων σχεδιάζει να αποκτήσει εξοχική κατοικία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Από αυτούς, οι μισοί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38,3% του συνόλου των ενδιαφερομένων, εκτιμούν ότι θα κινηθούν ακόμη ταχύτερα, προχωρώντας σε αγορά εντός του επόμενου εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά το ύψος της επένδυσης, τα στοιχεία της Elxis δείχνουν ότι το 36,5% των υποψήφιων αγοραστών που επιλέγουν την Κρήτη διαθέτει προϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ. Ένα επιπλέον 22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει από 400.000 έως 600.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία αγοραστών μεσαίου και υψηλότερου οικονομικού προφίλ.

Η προτίμηση στρέφεται ξεκάθαρα προς τις νεότερες κατασκευές, καθώς το 71% των ενδιαφερομένων αναζητά νεόδμητα ακίνητα ή κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια. Στην κορυφή των κριτηρίων επιλογής βρίσκονται η θέα, η μικρή απόσταση από τη θάλασσα και η ύπαρξη πισίνας. Σχολιάζοντας τα δεδομένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, Γιώργος Γαβριηλίδης, επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Κρήτης είναι η δυνατότητα ανάπτυξης νέων κατοικιών σε ελκυστικές τοποθεσίες.

«Η μεγάλη επιφάνεια της Κρήτης σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα σημαντική διαθεσιμότητα οικοπέδων, κατάλληλων για την κατασκευή νέων κατοικιών, ειδικά σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, που είναι και το βασικό ζητούμενο των αγοραστών από το εξωτερικό. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κρήτη διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τουριστική περίοδο στην Ελλάδα, λόγω του ήπιου κλίματος, καθώς και ένα πολύ ισχυρό “brand name” στον τουρισμό. Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σύγχρονων εξοχικών κατοικιών να προσδοκούν πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις και κέρδη, στην περίπτωση που ενδιαφερθούν να διαθέσουν το ακίνητό τους προς εκμετάλλευση», αναφέρει.

Καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση ξένων αγοραστών αποτελεί και το επίπεδο των τιμών. Παρά την άνοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά ακινήτων, οι τιμές πώλησης στην Κρήτη εξακολουθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, να είναι πιο προσιτές σε σύγκριση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς, όπως τα νησιά του Ιονίου και οι Κυκλάδες. Ενδεικτικά, μία νεόδμητη βίλα με πισίνα στην Κρήτη, η οποία διατίθεται προς πώληση από τα σχέδια, ξεκινά σήμερα από περίπου 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μπορεί να φτάσει έως τα 4.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τοποθεσία και τις προδιαγραφές κατασκευής. Αντίστοιχων χαρακτηριστικών κατοικίες μπορεί να φτάσουν τα 5.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στην Κέρκυρα και τα 5.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στη Λευκάδα. Η διαφορά αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της κρητικής αγοράς εξοχικής κατοικίας, ενώ, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δημιουργεί θετικές προοπτικές και ως προς τη μεταπωλητική αξία των ακινήτων.

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Την ίδια στιγμή, το μέγεθος και η γεωγραφική ποικιλομορφία της Κρήτης διευρύνουν τις επιλογές των ξένων επενδυτών, οι οποίοι δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς του νησιού, αλλά αναζητούν ευκαιρίες και σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές. «Βλέπουμε ότι οι πελάτες μας αναζητούν συνεχώς νέα μέρη για εξερεύνηση και επένδυση, από τη Νότια και την Ανατολική μέχρι τη Δυτική Κρήτη. Με δεδομένο ότι οι υποδομές του νησιού θα αναβαθμιστούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι και τον ΒΟΑΚ, αναμένουμε περαιτέρω αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό», σημειώνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Η βελτίωση της προσβασιμότητας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγορά ακινήτων της Κρήτης. Ήδη, η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διευκολύνει τις μετακινήσεις ιδιοκτητών και υποψήφιων αγοραστών από το εξωτερικό, ενισχύοντας σταδιακά τον χαρακτήρα του νησιού ως προορισμού όχι μόνο για θερινές διακοπές, αλλά και για μακροχρόνια παραμονή και επένδυση σε εξοχική κατοικία.