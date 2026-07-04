Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόβλεψη που επιτρέπει την κατάτμηση ή την ένωση οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Νέο κύκλο αντιδράσεων αναμένεται να προκαλέσουν οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης στον νέο Κώδικα Ιδιοκτησίας, καθώς, παρά το κυβερνητικό επιχείρημα ότι στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αρκετοί εκφράζουν φόβους για σοβαρές παρεμβάσεις στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και για την πρόκληση νέων συγκρούσεων στις πολυκατοικίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόβλεψη που επιτρέπει την κατάτμηση ή την ένωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Επικριτές της ρύθμισης υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά παρακάμπτονται συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών, ανοίγοντας τον δρόμο για μονομερείς αλλαγές στον χαρακτήρα των κτιρίων, με πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την επιβάρυνση των κοινόχρηστων χώρων και την αξία των ακινήτων.

Αντιδράσεις προκαλεί και η πρόταση να μειωθεί από το 65% στο 51% το απαιτούμενο ποσοστό συναίνεσης για την αξιοποίηση οικοπέδων που βρίσκονται σε καθεστώς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η αλλαγή αυτή περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα της μειοψηφίας να μπλοκάρει αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί, δημιουργώντας τον κίνδυνο να επιβληθούν επιλογές ανοικοδόμησης σε συνιδιοκτήτες που δεν τις επιθυμούν.

Προβληματισμός υπάρχει και για τη δυνατότητα ταχύτερης είσπραξης των απλήρωτων κοινοχρήστων μέσω διαδικασιών που θα φτάνουν ακόμη και στην έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και για την υποχρεωτική δημιουργία μόνιμου αποθεματικού στις πολυκατοικίες, μέτρα που εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ακόμη και η πρόβλεψη για την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χιλιάδων ακινήτων που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις, καθώς απαιτεί σύνθετες διαδικασίες και ενδέχεται να πυροδοτήσει νέες δικαστικές διαμάχες σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων δικαιωμάτων.

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Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι παρεμβάσεις θα απελευθερώσουν χιλιάδες κατοικίες και οικόπεδα και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αρκετοί εκτιμούν ότι οι αλλαγές κινδυνεύουν να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο αντιπαραθέσεων μεταξύ συνιδιοκτητών, μεταβάλλοντας κανόνες που ίσχυαν επί δεκαετίες και δημιουργώντας περισσότερες εστίες συγκρούσεων από όσες καλούνται να επιλύσουν.