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Τι θα γίνει με τον κανονισμό στις πολυκατοικίες.

O εκσυγχρονισμός της συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ο σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο προχωρά στην συγκέντρωση αλλά και την απλοποίηση όλων των διάσπαρτων νομοθετημάτων για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Ύστερα από 100 χρόνια όπου ισχύει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί για πρώτη φορά ενιαίο κώδικα ιδιοκτησίας με στόχο την απελευθέρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Με τις προωθούμενες διατάξεις, εκτιμάται ότι θα αποδεσμευτούν χιλιάδες διαμερίσματα που τώρα ταλανίζονται από τις δικαστικές διενέξεις των συνιδιοκτητών τους ενώ δημιουργείται νέο και συγκεκριμένο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τη διαχείριση των κοινοχρήστων και τη ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων που άπτονται του ιδιοκτησιακό δικαιώματος των πολιτών.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποτελεί συνέχεια του εκσυγχρονισμού του κληρονομικού δικαίου, υπολογίζεται να έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2026. Άμεσα θα συσταθεί με πρόεδρο αρεοπαγίτη, νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τον Σεπτέμβριο.

Τι θα αλλάξει στις πολυκατοικίες για τους διαχειριστές και τον κανονισμό

1.Διευκολυνση της διαδικασίας για την τροποποίηση των κανονισμών της πολυκατοικίας που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες

2.Ενίσχυση των μηχανισμών και ταχύτερη επίλυση των διαφόρων μεταξύ των ιδιοτήτων αποσυμφορώντας τα δικαστήρια

3.Ρυθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ( airbnb)

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4.Επικαιροποίηση των ρυθμίσεων για τη σύσταση οριζόντιου και κάθετης ιδιοκτησίας ώστε διαμερίσματα αγορασμένα με προσύμφωνο, να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν.

5.Αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν και αδιάθετων ποσοστών είτε με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών, είτε με απόδοση στους οικοπεδούχους. Από αυτή τη ρύθμιση αναμένεται να αξιοποιηθούν μεγάλα ποσοστά σε πολυκατοικίες.

6.Δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας, της κατάτμησης ή της συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις.

7.Δυνατοτητα του αγοραστή ακινήτου να μπορεί να βλέπει και τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας.

8.Αναμόρφωση του ρόλου του διαχειριστή και της είσπραξης κοινόχρηστων ώστε να επιταχύνεται η είσπραξη τους .

9.Δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στα Πετράλωνα.

10. Αλλαγή των ποσοστών που είναι αναγκαία για τη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών και ενεργειακών αναβαθμίσεων. Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για επισκευές για συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

11.Αλλαγες για να διευκολύνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων ή αντλιών θερμότητας πάρα τις τυχόν διαφωνίες ορισμένων εκ των ιδιοκτητών για τους κοινόχρηστους χώρους.

13.Προσαρμογη των διατάξεων συνιδιοκτησίας με αυτές του κληρονομικού.