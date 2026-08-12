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ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στις 20:00 για το Superbet Super Cup.

Με μία σημαντική αλλαγή στον κανονισμό θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.

Εφόσον το 90λεπτο της κανονικής διάρκειας λήξει χωρίς νικητή, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλντι.

Την προηγούμενη σεζόν, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, προβλεπόταν πρώτα παράταση και, εφόσον δεν προέκυπτε νικητής ούτε στα επιπλέον 30 λεπτά, ακολουθούσε η διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ είναι προγραμματισμένη στις 20:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.