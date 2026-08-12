Η Ελλάδα θα έχει «παράθυρο» 10 λεπτών για την έκλειψη Ηλίου.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και στην Ελλάδα ετοιμάζονται για την πιο σημαντική έκλειψη του Ηλίου από το 1999.

Η πορεία της έκλειψης θα ξεκινήσει από τη Σιβηρία στη Ρωσία, θα ταξιδέψει στην Αλάσκα στις ΗΠΑ περίπου στις 07:30 τοπική ώρα, στη συνέχεια θα σαρώσει τη Γροιλανδία πριν διασχίσει περιοχές της Ευρώπη.

Η έκλειψη θα γίνει ορατή λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο. Για πρώτη φορά έναν αιώνα και πλέον, η ηπειρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης Ηλίου.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους συσκότισης να καταγράφεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας.

Ενδεικτικά του εντυπωσιακού φαινομένου αναφέρεται πως στο Δουβλίνο θα καλυφθεί περίπου το 94% του Ήλιου, στο Όσλο το 83%, στο Μόντρεαλ το 18%, στη Νέα Υόρκη το 9% και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια μόλις το 2%.

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Δείτε Live την έκλειψη Ηλίου

{https://www.youtube.com/watch?v=RGUbCjOMjW0}

Η Ελλάδα θα έχει «παράθυρο» 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μόνο τμήματα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Στη χώρα μας λοιπόν, αναμένεται:

Έναρξη μερικής έκλειψης: περίπου στις 20:30

Λήξη: περίπου στις 20:40

Οι περιοχές από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη

Οι περιοχές που θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Κέρκυρα

Ήπειρο

Ηγουμενίτσα

Κόνιτσα

Καστοριά

Φλώρινα.





