Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 8,44 μέτρα, στην τέταρτη προσπάθειά του.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα. Μετά τα χρυσά μετάλλια του 2018 στο Βερολίνο, του 2022 στο Μόναχο και του 2024 στη Ρώμη, έφτασε πλέον τα τέσσερα χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει σε τέσσερις τίτλους στο μήκος, έπειτα από 94 χρόνια ιστορίας του θεσμού. Μέχρι σήμερα μοιραζόταν το σχετικό ρεκόρ με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ-Οβανεσιάν, ο οποίος είχε κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια, το 1958, το 1962 και το 1969.

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Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο

Ο τελικός στο Μπέρμιγχαμ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, καθώς ο σταθερά αντίθετος άνεμος δυσκόλεψε σημαντικά τους αθλητές και περιόρισε τις επιδόσεις.

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Ο Τεντόγλου ξεκίνησε δυναμικά, καταγράφοντας διαδοχικά άλματα στα 8,27 μ., 8,19 μ. και 8,27 μ. Ωστόσο, στα τρία πρώτα άλματά του πάτησε 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα πριν από τη βαλβίδα.

Παρά τις μικρές απώλειες στη φόρα του, ο Έλληνας πρωταθλητής τέθηκε από νωρίς επικεφαλής. Προσωρινά, όμως, πέρασε στη δεύτερη θέση, όταν ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ σημείωσε 8,29 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του.

Μετά το πρώτο διάλειμμα και την αλλαγή στη σειρά των αθλητών, ο Τεντόγλου επέστρεψε αποφασισμένος. Στην τέταρτη προσπάθειά του διόρθωσε σημαντικά το πάτημά του, βρέθηκε μόλις πέντε εκατοστά πριν από τη βαλβίδα και «πέταξε» στα 8,44 μέτρα.

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Ήταν το άλμα που ουσιαστικά έκρινε τον αγώνα.

Ο Εχάμερ κατάλαβε ότι χρειαζόταν κάτι εξαιρετικό για να απειλήσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Απάντησε με 8,22 μέτρα, όμως δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο.

Δεν χρειάστηκε καν την έκτη προσπάθεια

Με τον τίτλο να βρίσκεται πλέον στα χέρια του, ο Τεντόγλου επέλεξε να μην εκτελέσει την πέμπτη του προσπάθεια, παίρνοντας τις απαραίτητες ανάσες και βλέποντας ότι κανείς από τους αντιπάλους του δεν μπορούσε να τον απειλήσει.

Τελικά, δεν χρειάστηκε ούτε το έκτο άλμα. Ο 28χρονος πρωταθλητής πανηγύρισε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο, αυτή τη φορά στην αγκαλιά του προπονητή του, Γιώργου Πομάσκι.

«Είναι μια φανταστική επίδοση υπό αυτές τις συνθήκες»

Μετά το τέλος του τελικού, ο Τεντόγλου στάθηκε στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στη μεγάλη προσπάθεια που χρειάστηκε για να φτάσει στη νίκη.

«Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν ίσως ένας από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω δώσει. Ο Πομάσκι μου είπε στο τέλος... είσαι μεγάλος, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι και ο Εχάμερ θα μπορούσε να είχε πραγματοποιήσει μεγαλύτερο άλμα, ωστόσο ο κόντρα άνεμος δεν επέτρεψε στους αθλητές να ξεπεράσουν τα 8,50 μέτρα.

«Πωωω... έκανα μαλ@κί@, ξέχασα το μετάλλιο»

Ο Τεντόγλου, πάντως, χάρισε ακόμη μία χαρακτηριστική στιγμή μετά τον αγώνα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ γιατί δεν φορούσε στο στήθος του το χρυσό μετάλλιο, η απάντησή του ήταν απολαυστική:

«Πωωωω, πω έκανα μαλ@κί@. Το έβγαλα και το ξέχασα το μετάλλιο, το άφησα και έφυγα, πάω να το πάρω».

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Και, πιστός στο αυθόρμητο στιλ που τον έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, έτρεξε να επιστρέψει για να πάρει το ιστορικό τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.