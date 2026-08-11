Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην Ολλανδία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν, όμως η αποβολή του Φορτούνη στο 80’ άλλαξε τα δεδομένα και τελικά η ολλανδική ομάδα πήρε το εισιτήριο για τα play off του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει πλέον την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League.

Η Ναϊμέγκεν είχε καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πόποβιτς να κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 10’ με τον Σερί, ενώ ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών χρειάστηκε να επέμβει και σε άλλες περιπτώσεις.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, είχε σημαντική ευκαιρία λίγο πριν από την ανάπαυλα με τον Ζέλσον.

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Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα. Ο Γκουστάβο Σα δημιούργησε τη φάση και ο Ελ Καμπί εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Ισοφάριση και αποβολή Φορτούνη

Η Ναϊμέγκεν πίεσε για την ισοφάριση και τελικά βρήκε το γκολ στο 70’. Ο Λίνσεν, μετά από πάσα του Τάντιτς, έκανε το 1-1.

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Δέκα λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Φορτούνης αρχικά αντίκρισε κίτρινη για μαρκάρισμα στον Νεγιασμίτς, όμως μετά από έλεγχο της φάσης ο διαιτητής Μαριάνι άλλαξε την απόφασή του και έδειξε κόκκινη κάρτα.

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Στις καθυστερήσεις η Ναϊμέγκεν σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στην παράταση.

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Ο Εμρέ Μορ έκρινε την πρόκριση

Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε νωρίς στην παράταση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ, βρέθηκε σε θέση βολής και με κοντινό τελείωμα πέτυχε το 2-1.

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Ο Ολυμπιακός προσπάθησε μέχρι το τέλος να απαντήσει, με Ρόκα, Τσικίνιο και Ελ Καμπί, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Έτσι, η Ναϊμέγκεν πήρε την πρόκριση και ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε το Champions League, συνεχίζοντας πλέον στο Europa League.