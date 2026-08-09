Ανοικτό παραμένει το θέμα της ανανέωσης του έμπειρου γκαρντ στον Ολυμπιακό.

Ένα από τα θέματα που ταλαιπωρούν τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι είναι η υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ και το ενδεχόμενο παραμονής του στους Πειραιώτες. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές συνεχίζονται, με την Ντουμπάι BC να είναι στο παιχνίδι για να τον αποκτήσει.

Το εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει είναι τα «θέλω» του Ολυμπιακού, ο οποίος, όμως, φαίνεται πως έχει ρίξει τις απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «BackDoor Podcast» σε δημοσίευμα του, ο Ολυμπιακός προτίθεται να ρίξει τις απαιτήσεις του αναφορικά με το ζήτημα του Γουόκαπ, καθώς φέρεται να ζητάει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή.

{https://x.com/backdoor_pod/status/2086357973174018451?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086357973174018451%7Ctwgr%5Eef4469b91d01fac0f3bbbac2e5c63c6dfab07145%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.athletiko.gr%2Fnea-diastasi-gia-goyokap-epesan-sta-2-ekatommyria-oi-apaitiseis-toy-olympiakoy-apo-ti-dubai-94384}

«Ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Τόμας Γουόκαπ με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, καθώς αξιώνει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ ως buyout προκειμένου να επιτρέψει την αποχώρησή του.Το συγκεκριμένο ποσό δυσκολεύει την προσπάθεια της Ντουμπάι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, χωρίς ωστόσο να καθιστά αδύνατη την επίτευξη συμφωνίας, δεδομένης και της οικονομικής δυνατότητας που διαθέτει η ομάδα» αναφέρει.