Οι αγροτικές ενισχύσεις, οι καταλογισμοί της Κομισιόν και το ΝΣΚ, η HSBC Malta, η Avramar, η Doukas International School & Academies, η Lafarge Beton και οι ΑΜΚ σε KAE Ολυμπιακός και ΚΑΕ Άρης

Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι καταλογισμοί της ΕΕ

Να μην προσφύγει η Ελλάδα κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις και την εκκαθάριση των αγροτικών ενισχύσεων εισηγήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Με δύο ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του, το Α2 Τμήμα Διακοπών έκρινε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς νομικοί λόγοι για να αμφισβητηθούν οι αποφάσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντικότερη από τις δύο υποθέσεις αφορά απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία αποκλείονται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δαπάνες συνολικού ύψους 16,4 εκατ. ευρώ που είχε πραγματοποιήσει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το ποσό αυτό, περίπου 10,4 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσες αγροτικές ενισχύσεις, όπως η βασική ενίσχυση, οι ενισχύσεις μικροκαλλιεργητών, οι οικολογικές ενισχύσεις και τα προγράμματα για νέους αγρότες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διορθώσεις επιβλήθηκαν επειδή διαπιστώθηκαν λάθη στον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβήτησαν τα ευρήματα, αλλά αντίθετα προχώρησαν σε διαδικασίες ανάκτησης των ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Μάλιστα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είχαν ανακτηθεί 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για το υπόλοιπο.

Τα υπόλοιπα περίπου 6 εκατ. ευρώ αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, η βιολογική γεωργία και οι ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι όλες οι αιτήσεις πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και σε αυτή την περίπτωση οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν αποδεχθεί τις σχετικές διαπιστώσεις, με τις δημοσιονομικές διορθώσεις να βασίζονται σε ευρήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία έχουν ουσιαστικά αναγνωριστεί από τις ελληνικές αρχές.

Η HSBC Malta

Η HSBC Bank Malta κατέγραψε πτώση κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επηρεασμένη από το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και τις αυξημένες έκτακτες δαπάνες, ωστόσο διατήρησε ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, ενώ συνέχισε την ανάπτυξη των χορηγήσεων και των καταθετικών της εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκατ. ευρώ, έναντι 58,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 24,4%. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 51,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 11,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. ευρώ από 89,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στις αγορές. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 65,9 εκατ. ευρώ από 58,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,4%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με επιταχυνόμενες αποσβέσεις λογισμικού και πληρωμές προς το προσωπικό στο πλαίσιο της εργατικής διαφοράς με το συνδικάτο MUBE. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρή αποδέσμευση προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου (Expected Credit Losses - ECL) ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116,7%. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην ανάκτηση προβληματικού εταιρικού δανείου και στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής. Το χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων προς πελάτες διαμορφώθηκε στα 2,696 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι 2,763 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 2,4%. Παρά τη μείωση του συνολικού υπολοίπου, οι νέες χορηγήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, με τα νέα στεγαστικά και λοιπά δάνεια λιανικής να ενισχύονται κατά 27%, ενώ οι νέες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 75% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6,213 δισ. ευρώ, από 6,203 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,2% σε ετήσια βάση, παρά τις εποχικές εκροές στις εταιρικές καταθέσεις. Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή. Ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) αυξήθηκε στο 24,7% από 24,1% στο τέλος του 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 27,8% από 27,1%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 6%, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στην οικονομική έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η HSBC Malta επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία μεταβίβασης της πλειοψηφικής συμμετοχής στην CrediaBank εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι συνεργάζεται με την HSBC Continental Europe και την CrediaBank για την ομαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών της τράπεζας.

H KAE Ολυμπιακός

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι προχωρούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ύψους 29,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 29,5 εκατομμυρίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στα 30 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 30 εκατομμύρια ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη. Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε επίσης στις 30 Ιουνίου 2026, κατά 18,5 εκατ. ευρώ, μέσω συμψηφισμού ισόποσων ζημιών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε μειωθείστις 500.000 ευρώ.

Η ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ Άρης προχωρά σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, καθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,15 εκατ. ευρώ. Η αύξηση δεν συνοδεύεται από έκδοση νέων μετοχών, αλλά υλοποιείται μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 1 ευρώ σε 6,15 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στα 6,15 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,15 ευρώ η καθεμία. Η συγκεκριμένη εταιρική κίνηση ενισχύει τα ίδια κεφάλαια της ΚΑΕ, ωστόσο στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή νέων κεφαλαίων από τον βασικό μέτοχο, Ρίτσαρντ Σιάο, ή μέσω κεφαλαιοποίησης υφιστάμενων απαιτήσεων ή αποθεματικών.

Η Avramar Εμπορική

Η Avramar Εμπορική ΑΕ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2025, ωστόσο η κερδοφορία της υποχώρησε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 318,4 εκατ. ευρώ, έναντι 266,5 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 19,47%. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3,25 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 10,44 εκατ. ευρώ από 8,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 24,95 εκατ. ευρώ από 4,76 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 102,58 εκατ. ευρώ, έναντι 74,28 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπίπτει με την αλλαγή σελίδας για τον όμιλο, μετά την εξαγορά της Avramar από τον καναδικό όμιλο Cooke. Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού, ο νέος ιδιοκτήτης έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μετονομάσει την Avramar σε Cooke Hellas, σηματοδοτώντας τη νέα εταιρική ταυτότητα του ομίλου στην ελληνική αγορά.

Η Lafarge Beton

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η Lafarge Beton το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και την κερδοφορία της, καθώς η ενισχυμένη κατασκευαστική δραστηριότητα και η συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής στήριξαν τις επιδόσεις της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 212,5 εκατ. ευρώ, έναντι 177,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 19,4%. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 17,2 εκατ. ευρώ, έναντι 9,65 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,37 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 6,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η οικονομική θέση της Lafarge Beton ενισχύθηκε περαιτέρω, με τα ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται σε 31,6 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 95,6 εκατ. ευρώ από 83,3 εκατ. ευρώ.

Το 2025 οι πωλήσεις σκυροδέματος ξεπέρασαν τα 1,76 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 24% και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου Ηρακλής, στον οποίο ανήκει η Lafarge Beton. Ακόμη, οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 13% σε όγκο, λόγω της ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και της αύξησης των τιμών. Η διοίκηση αποδίδει τις επιδόσεις στη διεύρυνση του γεωγραφικού αποτυπώματος της εταιρείας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και στην αυξημένη συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής.

Για το 2026, η διοίκηση της Lafarge Beton εκτιμά ότι οι πωλήσεις σκυροδέματος θα διατηρηθούν κοντά στα επίπεδα του 2025, με ώθηση από τα έργα στο Ελληνικό, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, την επέκταση του προβλήτα 6 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και άλλες μεγάλες υποδομές. Τέλος, αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων αδρανών υλικών, αν και επισημαίνει ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η έλλειψη εργατικού δυναμικού, εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Η Doukas International School & Academies

Ενδιαφέρον προκαλεί η χθεσινή σύσταση της νέας εταιρείας Doukas International School & Academies Μονοπρόσωπη ΑΕ, με διακριτικό τίτλο Edoukas. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχό της, την κυπριακή 5 Paideia Services Limited. Σύμφωνα με το καταστατικό της, ως κύρια δραστηριότητα της Doukas International School & Academies δηλώνονται οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διοίκησης. Παράλληλα, στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η αγορά, η εκμίσθωση και η διαχείριση ακινήτων, καθώς και εργασίες ανέγερσης ή διαμόρφωσης κτιρίων για ίδια επαγγελματική χρήση. Στη θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή της νέας εταιρείας ορίστηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κωνσταντίνος Δούκας, με εξαετή θητεία. Η σύσταση της νέας εταιρείας εκτιμάται ότι εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου Cognita για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του στην ελληνική αγορά ιδιωτικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση του διεθνούς προσανατολισμού των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για τον ακριβή ρόλο που θα διαδραματίσει η νέα εταιρεία στον σχεδιασμό του ομίλου. Εφόσον προκύψουν νεότερες πληροφορίες ή διαφορετικά δεδομένα, θα επανέλθουμε…

Δωρεά από το Kaizen Foundation

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταστροφικές πυρκαγιές θέτουν σε διαρκή δοκιμασία τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της χώρας, το Kaizen Foundation ανακοίνωσε δωρεά ύψους 859.810 ευρώ προς το Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων. Η δωρεά περιλαμβάνει ασθενοφόρα, οχήματα και εξειδικευμένο επιχειρησιακό εξοπλισμό, που αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην ενίσχυση του έργου τους στο πεδίο. Σημειώνεται ότι αποκλειστικός χρηματοδότης του Kaizen Foundation για την υλοποίηση των δράσεων και των κοινωφελών προγραμμάτων του είναι η Kaizen Gaming.

Η Allwyn Information Technology Systems

Η Allwyn Information Technology Systems Μονοπρόσωπη ΑΕ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2025, διατηρώντας την κερδοφορία της σε θετικό έδαφος. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 19,14 εκατ. ευρώ, έναντι 12,81 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 49,4%. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 2,60 εκατ. ευρώ από 1,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ωστόσο η αύξηση των λειτουργικών δαπανών περιόρισε τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σε 1,81 εκατ. ευρώ από 1,09 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 147 χιλ. ευρώ από 67 χιλ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 642,7 χιλ. ευρώ, έναντι 696,4 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 639,5 χιλ. ευρώ από 694,5 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 428,6 χιλ. ευρώ από 408 χιλ. ευρώ το 2024, λόγω χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 1,58 εκατ. ευρώ από 67,9 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια αυξήθηκαν, με τις βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων και τον λοιπό εξοπλισμό να διαμορφώνονται συνολικά σε περίπου 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 823 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,65 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 1,76 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν σε 1,85 εκατ. ευρώ από 2,09 εκατ. ευρώ το 2024.

Στην έκθεσή της, η διοίκηση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ικανοποιητική την οικονομική θέση της εταιρείας και αποδίδει την αύξηση του κύκλου εργασιών στην ανάληψη νέων έργων πληροφορικής από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Allwyn. Για το 2026 θέτει ως στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας εντός του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα των κρατικών λοταριών και του iGaming.