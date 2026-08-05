Η πανικόβλητη νικήτρια ζήτησε τη βοήθεια της εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων και το δέλτιο βρέθηκε μέσα σε ένα σωρό από σκουπίδια.

Απίστευτο κι όμως αλήθινο... Εταιρία διαχείρισης αποβλήτων στην Ιταλία ανακοίνωσε πως εργαζόμενοί της κατάφεραν να εντοπίσουν το δελτίο που κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ, αφού η «τυχερή» είχε προλάβει να το πετάξει στα σκουπίδια.

Ο λαχνός ήταν «από θαύμα ακόμα σώος», αφού οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα έψαξαν ανάμεσα σε βουνά σκουπιδιών στο φορτηγό τους, δήλωσε ο Roberto Nicola Toscano, διαχειριστής της εταιρείας SANB στην περιοχή της Πούλια.

Ο Toscano εξήγησε ότι όταν η νικήτρια πήγε την Κυριακή να ελέγξει τον λαχνό της στο τοπικό κατάστημα μετά την κλήρωση, το μηχάνημα υπέδειξε ότι ήταν «μη πληρωτέος». Αυτό συνέβη επειδή τα μικρότερα καταστήματα μπορούν να εξαργυρώσουν μόνο... μικρά κέρδη. Όμως η γυναίκα - η οποία διατηρεί την ανωνυμία της - δεν συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει το μεγάλο τζακποτ.

«Η νικήτρια έπαιζε πάντα τους ίδιους αριθμούς, καθώς συνδέονταν με ένα αγαπημένο της πρόσωπο», δήλωσε ο Toscano.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι από το κατάστημα, ένα μέλος της οικογένειάς της, της είπε ότι οι συνηθισμένοι αριθμοί της είχαν κερδίσει. Έτρεξαν αμέσως πίσω στο κατάστημα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι ο λαχνός είχε ήδη πεταχτεί και τα σκουπίδια είχαν περισυλλεγεί. Η ίδια κάλεσε τον Toscano.

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«Ανασυνθέσαμε τη διαδρομή του λαχνού, χωρίς πολλές ελπίδες να τον βρούμε, καθώς είχε ήδη παραληφθεί από απορριμματοφόρο», δήλωσε ο Toscano. Με μπόλικη τύχη, ωστόσο, κατάφεραν να εντοπίσουν το σωστό φορτηγό και το σταμάτησαν.

Δεδομένου του κινδύνου που ενέχουν πιθανώς επικίνδυνα υλικά στα απορρίμματα, μετέφεραν το όχημα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι εργαζόμενοι έψαχναν για περισσότερο από μία ημέρα, βρίσκοντας διάφορους λαχνούς και αποκόμματα.

«Ανάμεσά τους ήταν το απόκομμα που ψάχναμε, το οποίο από θαύμα ήταν ακόμη σώο», δήλωσε ο Toscano.

Όταν ενημέρωσε τη νικήτρια ότι το βρήκαν, «έκλαψε από συγκίνηση», είπε. «Θα την είχα αγκαλιάσει, αλλά είμασταν στο τηλέφωνο».

Η αποτροπή της καταστροφής είχε, ωστόσο, το τίμημά της. Η SANB, με έδρα το Μπιτόντο έξω από το Μπάρι, είναι δημόσιος οργανισμός, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος της έρευνας θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους. Ο Toscano δήλωσε ότι η γυναίκα έπρεπε να υπογράψει μια δέσμευση ότι θα «καλύψει όλα τα πρόσθετα έξοδα» που προέκυψαν - ένα ρίσκο που τελικά απέδωσε.

Πηγή: Guardian