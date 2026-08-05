Πρόκειται για μια αερόβια άσκηση που ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα, γυμνάζοντας ταυτόχρονα την καρδιά, τους πνεύμονες και τους μυς, ενώ χάρη στη χαμηλή καταπόνηση των αρθρώσεων είναι κατάλληλη για ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Η τακτική σωματική άσκηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης, την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και τη διευκόλυνση των καθημερινών κινήσεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν να γυμνάζονται δυσκολεύονται να επιλέξουν το κατάλληλο είδος άσκησης.

Για χρόνια το τρέξιμο θεωρούταν η ιδανική επιλογή για όλους. Παρ' όλα αυτά, ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνει τις αρθρώσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος ή προϋπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα. Αντίστοιχα, το ποδήλατο αποτελεί μια δημοφιλή μορφή άσκησης, όμως οι συνεχείς εναλλαγές έντασης μπορεί να δυσκολέψουν όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη γυμναστική.

Η κολύμβηση ξεχωρίζει για τα οφέλη της

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ασφαλείς μορφές άσκησης είναι η κολύμβηση. Συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα με μικρότερη επιβάρυνση για τον οργανισμό. Πρόκειται για μια αερόβια άσκηση που ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα, γυμνάζοντας ταυτόχρονα την καρδιά, τους πνεύμονες και τους μυς, ενώ χάρη στη χαμηλή καταπόνηση των αρθρώσεων είναι κατάλληλη για ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Παράλληλα, θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης για την ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι όσοι κολυμπούν συστηματικά έχουν έως και 41% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με όσους δεν ασκούνται με αυτόν τον τρόπο.

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος της κολύμβησης είναι η θετική επίδρασή της στην κυκλοφορία του αίματος. Καθώς ολόκληρο το σώμα κινείται απέναντι στην αντίσταση του νερού, οι μύες εργάζονται διαρκώς και η καρδιά αναγκάζεται να αντλεί το αίμα πιο αποτελεσματικά.

Επιπλέον, το νερό μειώνει σημαντικά την καταπόνηση των αρθρώσεων, γεγονός που καθιστά την κολύμβηση ιδανική μορφή άσκησης για άτομα με πόνους στις αρθρώσεις, αυξημένο σωματικό βάρος ή περιορισμένη κινητικότητα.

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Με πληροφορίες από marca.com