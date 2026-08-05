Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο καταγγελιών.

Μετά τις καταγγελίες για φιέστες με... δανεικό ιατρικό εξοπλισμό - κάτι που διέψευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης - στο επίκεντρο της συζήτησης επιστρέφουν τα πρόσφατα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, καθώς χθες κατέρρευσε τμήμα της οροφής του τμήματος!

Σύμφωνα με συνδικαλιστές, η κατάρρευση σημειώθηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου έγιναν τα εγκαίνια, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς.

Σε ανάρτησή του, ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Κορινθίας της ΑΔΕΔΥ με την ΔΑΣ αναφέρει τα εξής:

«Πριν από λίγες μόλις ημέρες, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Κορίνθου για να κόψει κορδέλες και να πανηγυρίσει για τα δήθεν "υπερσύγχρονα" Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

»Χρειάστηκαν μόνο λίγες ημέρες για να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα. Στον ίδιο ακριβώς χώρο, τμήμα της οροφής κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς.

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»Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μια εικόνα εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων.

»Ακόμη και μια περιορισμένη κτιριακή παρέμβαση, η οποία παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση.

»Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από φιέστες, κάμερες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν έχουμε ανάγκη από υπουργούς που έρχονται για να κόψουν κορδέλες πάνω στα συντρίμμια της δημόσιας Υγείας. Έχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι».

Tις σχετικές φωτογραφίες δημοσιεύει ο 902:

Τα εγκαίνια με «δανεικό ιατρικό εξοπλισμό» και η οργή Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι αρχές Ιουλίου ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέστη στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, κόβoντας την κορδέλα.

Το σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, από 6,97 εκατ. ευρώ το 2019 διαμορφώθηκε στα 13,3 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 90,6%. Παράλληλα, η ανακαίνιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών αύξησε σημαντικά τη δυναμικότητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νοσοκομείου. Πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών λειτουργούσαν επτά εξεταστικές κλίνες και τέσσερις κλίνες βραχείας νοσηλείας. Σήμερα λειτουργούν εννέα εξεταστικές κλίνες, οκτώ κλίνες βραχείας νοσηλείας, τρεις κλίνες αναζωογόνησης και μία κλίνη μικροεπεμβάσεων, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητα του νοσοκομείου να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών».

Ωστόσο, μία μέρα μετά τα εγκαίνια, υπήρξαν καταγγελίες ότι αφαιρέθηκε ο ιατρικός εξοπλισμός στο ΤΕΠ και πως ήταν... δανεικός για τα εγκαίνια!

{https://www.facebook.com/maya.fourioti/posts/pfbid0xDXV859comPPbdt4VjNfrZgX7R8RjW5S2CyL8oYAKfmoWxi8xVmPSE9W8XZHrcuMl}

{https://www.youtube.com/watch?v=33fwNn38fGk}

Η καταγγελία προκάλεσε την οργή του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ανέφερε: ««Όποιος έχει αμφιβολία στο εάν δουλεύουν τα νέα ΤΕΠ Κορίνθου, δεν έχουν παρά να τα επισκεφτούν. Φτάνει πια με τις ανοησίες!».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2076949469325566450}