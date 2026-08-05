Οι ειδικοί παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις της μέσω δορυφορικών δεδομένων, καμερών και επιτόπιων παρατηρήσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου πληθυσμού τίγρεων στην περιοχή του ποταμού Ιλί και της νότιας λίμνης Μπαλκάς.

Μια ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής σημειώθηκε στο Καζακστάν, καθώς μια ενήλικη θηλυκή τίγρη Αμούρ με το όνομα Ουμίτ, που σημαίνει «ελπίδα» στα καζακικά, απελευθερώθηκε στις 31 Ιουλίου. Η τίγρη, που φέρει δορυφορικό κολάρο εντοπισμού, κινείται πλέον ελεύθερα σε μια περιοχή όπου κάποτε ζούσε η εξαφανισμένη τίγρη της Κασπίας Τουράν.

Η απελευθέρωση της «Ελπίδας» έγινε στο πλαίσιο προγράμματος επανεισαγωγής τίγρεων του Καζακστάν με στόχο την αποκατάσταση της άγριας φύσης στη χώρα. Ο υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων Γερλάν Νισανμπάγιεφ χαρακτήρισε το γεγονός ιστορικό, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια που μία τίγρης επιστρέφει στο φυσικό της περιβάλλον.

Η επιστροφή της τίγρης χρειάστηκε πάνω από μία δεκαετία προετοιμασίας. Το Καζακστάν δημιούργησε το καταφύγιο Ιλέ-Μπαλκάς το 2018, ενίσχυσε την προστασία της περιοχής και εργάστηκε για την αύξηση των πληθυσμών ζώων που αποτελούν φυσική τροφή της τίγρης, όπως αγριογούρουνα και ελάφια. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν ειδικοί χώροι προσαρμογής, κτηνιατρικές εγκαταστάσεις και συστήματα παρακολούθησης.

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Ο στόχος

Η τίγρη είχε εξαφανιστεί από το Καζακστάν στα μέσα του 20ού αιώνα λόγω της καταστροφής των δασών, της μείωσης των θηραμάτων, της ανθρώπινης δραστηριότητας και του ανεξέλεγκτου κυνηγιού.

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Η Ουμίτ είναι μία από τις τέσσερις τίγρεις που μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία. Μαζί της βρίσκονται ένα αρσενικό με το όνομα Αμούρ και δύο μικρές τίγρεις, οι Τουράν και Ουσούρι. Πριν απελευθερωθεί, η Ουμίτ υποβλήθηκε σε εξετάσεις υγείας και αξιολογήσεις συμπεριφοράς, ώστε να διαπιστωθεί ότι μπορεί να επιβιώσει μόνη της στη φύση.

Οι ειδικοί παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις της μέσω δορυφορικών δεδομένων, καμερών και επιτόπιων παρατηρήσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου πληθυσμού τίγρεων στην περιοχή του ποταμού Ιλί και της νότιας λίμνης Μπαλκάς.

Με πληροφορίες από astanatimes.com