Η γνωμοδότηση που καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν τη σχετική έκθεση για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης έχει γίνει από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πέρασε η διορία που είχε δώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για να του απαντήσει για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και το σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του, στο Instagram και έτσι ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην αποκάλυψη που είχε προαναγγείλει.

Ποια είναι αυτή;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει γνωστό πως η υπηρεσία του ΕΣΠΑ ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια του ΑΠΘ σχετικά με την έκθεση της ΕΔΕΛ που «βλέπει» σκάνδαλο πίσω από την υπόθεση. Η γνωμοδότηση αυτή «καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρίας Texan», τονίζει ο υπουργός Υγείας και αποκαλύπτει το όνομα της ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα που υπέγραψε την έκθεση. Πρόκειται για τη δικηγόρο Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η οποία είναι Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ.

«Δηλαδή ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «σκάνδαλο» και η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα», τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του και το βίντεο με το οποίο τη φιλοξένησε:

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«Είχα από το πρωί ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να μου απαντήσουν στο εάν επιμένει ο κύριος Πρόεδρος, στο βίντεο που ανέβασε και στις δηλώσεις του για τα «πράσινα σπιτάκια» ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμμία απολύτως αντίδραση, πράγμα περίεργο αν σκεφθείτε ότι για μένα βγάζουν συνήθως 5 ανακοινώσεις ημερησίως, από τα γυαλιά μου, μέχρι τι ρούχα φοράω…αφού λοιπόν δεν απαντούν αυτοί, ας το κάνω εγώ. Στο βίντεο που ακολουθεί εξηγώ αναλυτικά το τί βρήκα. Η υπηρεσία του ΕΣΠΑ όταν παρέλαβε την πρώτη έκθεση της ΕΔΕΛ, από όπου και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το δήθεν «σκάνδαλο», ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια του ΑΠΘ. Η γνωμοδότηση όχι μόνον καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρίας Texan. Και τώρα θα μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ γιατί να απαντήσει; Διότι η εμπειρογνώμονας αυτή, τα συμπεράσματα της οποίας σας παραθέτω σε φωτό εδώ, ονομάζεται Κων/να Γεωργάκη και εκτός από το πλούσιο επιστημονικό της βιογραφικό είναι η νυν -φαντάζομαι όχι και αύριο- Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ…. Δηλαδή ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «σκάνδαλο» και η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα…. Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ μήπως θα θέλατε τώρα να κατεβάσετε το σχετικό σας βίντεο και να είστε από εδώ και μπρος λίγο πιο προσεκτικός;…εν ανάγκη συμβουλευτείτε την Γραμματέα σας….

Υγ. από την σφραγίδα της κας Γεωργάκη, όπως εμφανίζεται στην έκθεση, έχω αφαιρέσει τα τηλέφωνα, το μέιλ και την διεύθυνση της, λόγω προσωπικών δεδομένων».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2084928577439482344}