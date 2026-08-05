Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 16:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το philenews, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την κατάλληλη προεργασία για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, «έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί».

Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην Προστατευόμενη Ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Γκουτέρες είχε τότε σημειώσει πως έχει τη συναίνεση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5+1, αλλά με επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, «επειδή δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτελέσματα».