Δεν ξεκινούμε από το μηδέν αλλά διατηρούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην Προστατευόμενη Ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει τη συναίνεση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5+1, αλλά με επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, «επειδή δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτελέσματα», ενώ, όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημείωσε επίσης ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι απολύτως κρίσιμη, «όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή».

{https://x.com/UN_Spokesperson/status/2082373159597080902

Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χαιρετίζω τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεών. Κρατώ τρία πράγματα. Ο κ. Γκουτέρες είναι απόλυτα δεσμευμένος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από όλους για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης. Ξεκινούμε αμέσως εργασίες με την κ. Ολγκίν και με τον κ. Φίτο για να έχουμε τη διευρυμένη με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν αλλά διατηρούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Θα ήθελα ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Philenews.

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