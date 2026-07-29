Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub, παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά.

Περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης φαίνεται ότι επηρέασε ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων, επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub, παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

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