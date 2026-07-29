Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παλιά χωματερή.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο σύμφωνα με το stonisi.gr έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένεται η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκαλούν έντονη ανησυχία για πιθανή γρήγορη επέκταση του μετώπου.

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Στο Πλωμάρι ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Μεγάλη κινητοποίηση: Επιχειρούν τρία ελικόπτερα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Νωρίτερα, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε έκταση με ελαιόδεντρα και πευκοδάσος, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και εναέρια μέσα, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082428223577522358}

To μήνυμα του 112

Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πλωμαρίου στη Λέσβο, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο μήνυμα αναφερόταν «Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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