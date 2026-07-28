Σύμφωνα με τη νομοθεσία όταν η χρηματική δωρεά ανακαλείται με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας, η αρχική δωρεά εξακολουθεί να υπόκειται σε φόρο.

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και τη φορολόγηση χρηματικής δωρεάς, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα επιστράφηκαν την ίδια ημέρα, δίνονται από την ΑΑΔΕ με αφορμή την υπ’ αριθ. 1544/2026 απόφαση της ΔΕΔ.

Σύμφωνα με τη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ, η υπόθεση αφορούσε μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ, για την οποία υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty τόσο από τον δωρητή όσο και από τη δωρεοδόχο. Από την εκκαθάριση της δήλωσης προέκυψε ο σχετικός φόρος.

Όπως διευκρινίζεται, επομένως, δεν επρόκειτο απλώς για μεταφορά χρημάτων και αυθημερόν επιστροφή τους στον αρχικό καταθέτη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν προχωρήσει και στην υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς, γεγονός που, σύμφωνα με την κρίση της ΔΕΔ, δεν άφηνε περιθώριο να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός της φορολογούμενης περί πλάνης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η δωρεά συντελείται με την παράδοση των χρημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το τι προβλέπει η νομοθεσία για την περίπτωση ανάκλησης μιας χρηματικής δωρεάς. Με βάση το άρθρο 95 παρ. 1 β΄ του ν. 5219/2025 και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2077/2022, όταν η χρηματική δωρεά ανακαλείται με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας, η αρχική δωρεά εξακολουθεί να υπόκειται σε φόρο. Αντίθετα, δεν φορολογείται εκ νέου η αναμεταβίβαση του ποσού στον αρχικό δωρητή που πραγματοποιείται ως συνέπεια της ανάκλησης.

Κατά συνέπεια, η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη φορολογική υποχρέωση που έχει ήδη δημιουργηθεί από την αρχική δωρεά, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική δήλωση φόρου δωρεάς.