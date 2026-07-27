Οι φορολογικές επιβαρύνσεις του Ιουλίου αυξάνονται κατά 2,67 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο.

Ο Ιούλιος εξελίσσεται στον πιο απαιτητικό φορολογικά μήνα του έτους για εκατομμύρια πολίτες, καθώς συμπίπτουν οι σημαντικότερες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων, θα πρέπει να εξοφληθούν έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, συνθέτοντας έναν ιδιαίτερα βαρύ λογαριασμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, οι φορολογικές επιβαρύνσεις του Ιουλίου αυξάνονται κατά 2,67 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι εισπράξεις που αναμένεται να καταλήξουν στα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 8,564 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο φορολογικών εσόδων για το 2026.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι μηνιαίες εισπράξεις φόρων θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και κατά το υπόλοιπο του έτους. Τον Αύγουστο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο σε 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο σε 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο, όταν καταβάλλονται και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027, αναμένεται να φτάσουν τα 6,961 δισ. ευρώ. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο.

Φόρος εισοδήματος

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά για τα εισοδήματα του 2025, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε 4,983 δισ. ευρώ. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης, με τη μέγιστη έκπτωση να αφορά όσους υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου 2026. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, σε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή σε έως 24 έντοκες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε φέτος για τους φορολογουμένους με χρεωστικό εκκαθαριστικό διαμορφώθηκε στα 2.075 ευρώ.

ΕΝΦΙΑ

Παράλληλα, περισσότερα από 6 εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται να καταβάλουν την πέμπτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ενώ έως το τέλος του μήνα πρέπει να εξοφληθεί και ο ΦΠΑ Ιουνίου ή του δεύτερου τριμήνου του 2026 για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών.

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Την ίδια ώρα, η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε με νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν 6.737.763 δηλώσεις φυσικών προσώπων, αυξημένες κατά 31.672 σε σχέση με το 2025, που αντιστοιχούν σε 8.954.982 φορολογουμένους. Μέχρι τις 24 Ιουλίου είχαν κατατεθεί επίσης 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 φορολογουμένους, ενώ 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες. Από αυτές, οι 889.036 υποβλήθηκαν αυτόματα και για 260.431 χρειάστηκε να ακολουθήσει τροποποιητική δήλωση.

Αύξηση καταγράφηκε και στις δηλώσεις νομικών προσώπων, οι οποίες ανήλθαν σε 385.515 έναντι 362.682 το 2025, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 23.000 δηλώσεων. Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής διαμορφώθηκε στις 2.877 δηλώσεις, διατηρούμενος σε υψηλά επίπεδα παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού.