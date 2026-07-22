Την τελευταία μέρα του μήνα πληρώνονται, ως συνήθως, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ενώ στα ΑΤΜ θα εμφανιστούν μια μέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.
Αναλυτικά τα επιδόματα που πληρώνονται την Παρασκευή 31 Ιουλιου:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδεία
- Επίδομα Γέννηση
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας