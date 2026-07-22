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Tα χρήματα στα ΑΤΜ θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μιας και η τελευταία εργάσιμη μέρα είναι η Παρασκευή.

Την τελευταία μέρα του μήνα πληρώνονται, ως συνήθως, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ενώ στα ΑΤΜ θα εμφανιστούν μια μέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Αναλυτικά τα επιδόματα που πληρώνονται την Παρασκευή 31 Ιουλιου: