Την τελευταία μέρα του μήνα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Την τελευταία μέρα του μήνα θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Έτσι, τα χρήματα στα ΑΤΜ, θα εμφανιστούν από την Πέμπτη 30 Ιουλίου, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, μιας και η τελευταία εργάσιμη μέρα είναι η Παρασκευή.

Συνεπώς, από το απόγευμα της Πέμπτης, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ, ενώ από την Παρασκευή στα γκισέ των τραπεζών.

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν: