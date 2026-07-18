Από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ακόμα και αυτό της ρήξης, την ώρα που αρκετά στελέχη του κόμματος ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ώστε ο κ.Πολάκης να αναλάβει επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που θα συσταθεί, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.

Κλειστά κρατάει τα «χαρτιά» του για το τι θα πράξει στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης. Ο χανιώτης βουλευτής κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος είναι με τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου - και κυρίως με τους συντρόφους του, οι οποίοι εμμέσως πλην σαφώς, τον απέκλεισαν από τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την οποία θα αναλάβει η Ρένα Δούρου.

Από το περιβάλλον του δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ακόμα και αυτό της ρήξης, την ώρα που αρκετά στελέχη του κόμματος ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ώστε ο κ.Πολάκης να αναλάβει επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που θα συσταθεί, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.

«Κλειστά χαρτιά» από Πολάκη

Από τη στιγμή που κατέστη σαφές ότι δεν έχει καμία ελπίδα να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας -και εκ των πραγμάτων πρόεδρος του κόμματος- που θα το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές, ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τη θέση αυτή. Πάντως, θα λάβει κανονικά μέρος στην ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί το πρωί, στις 09.00, στη Βουλή.

Ο χανιώτης βουλευτής, πάντως, αντί για την Κουμουνδούρου και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, χθες, βρέθηκε στη γενέτειρα του, τα Σφακιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέθηκε για ελάχιστα λεπτά μέσω διαδικτύου και δήλωσε πως επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο όργανο, παραπέμποντας για αύριο όσα έχει να πει.

Και κάπως έτσι, άναψε «φωτιές» στους εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ συντρόφους του, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει ρήξη ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και το κόμμα. Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα ακόμα και από τους συνεργάτες του, ενισχύουν τον φόβο ότι στη σημερινή συνεδρίαση μπορεί να υπάρξει μη αναστρέψιμη σύγκρουση.

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Η «δυαρχία» στο τραπέζι

Πάντως, το σενάριο της «δυαρχίας», το οποίο επεξεργάζεται εδώ και ημέρες ο Νίκος Παππάς, βρίσκεται πάντα πάνω στο τραπέζι της συζήτησης. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, με δεδομένο ότι η Ρένα Δούρου θα είναι από νωρίς σήμερα το πρωί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα υπάρξει πρόταση ώστε ο Παύλος Πολάκης να αναλάβει επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που θα δημιουργηθεί.

Γραμματέας, όπως όλα δείχνουν, θα αναλάβει ο κ.Παππάς και κάπως έτσι θα προωθηθεί το σχέδιο της συλλογικής ηγεσίας, η οποία κατά τα πρότυπα του 2009, θα οδηγήσει το κόμμα στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το ζήτημα, ωστόσο, που μένει να ξεκαθαριστεί, είναι το αν θα δεχθεί ο χανιώτης βουλευτής μια τέτοια πρόταση.

Διότι ο ίδιος, πριν από μερικές ημέρες υποστήριζε πως το κόμμα θα πρέπει να έχει επικεφαλής, ο οποίος θα παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις - και που θα έπρεπε να είναι ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες δηλώσεις. Παράλληλα, ορισμένα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας δεν έχουν ξεγράψει οριστικά την πιθανότητα να καταθέσουν πρόταση για «καθαρή λύση», δηλαδή για εκλογή προέδρου του κόμματος από τη βάση, μέσα στον Σεπτέμβριο.