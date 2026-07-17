Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι αν πατήσουμε μια κατσαρίδα, τα αυγά της μπορεί να διασκορπιστούν στο σπίτι.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας κάνουν ξανά την εμφάνισή τους οι ανεπιθύμητοι «επισκέπτες» του καλοκαιριού που δεν είναι άλλοι από τις κατσαρίδες και τα τσιμπούρια. Οι πρώτες εμφανίζονται συχνότερα σε δρόμους, φρεάτια και κατοικίες, ενώ τα δεύτερα αποτελούν συχνό πρόβλημα μετά από εξορμήσεις σε περιοχές με πυκνή έντονη βλάστηση.

Ο Tomás Montalvo, βιολόγος και επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Ελέγχου Αστικών Παρασίτων της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Βαρκελώνης, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αντιμετώπισή τους και καταρρίπτει έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους για τις κατσαρίδες.

«Το να αντιδράμε γρήγορα δεν σημαίνει πάντα ότι αντιδράμε και σωστά», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η ψύχραιμη αντιμετώπιση και η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα.

Γιατί αυξάνονται οι κατσαρίδες το καλοκαίρι

Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν βασικό παράγοντα αύξησης της δραστηριότητας των κατσαρίδων. Όπως εξηγεί ο ειδικός, πρόκειται για εποχικά έντομα που «κινούνται πολύ περισσότερο στις θερμότερες περιόδους του χρόνου».

Σε πολλές πόλεις, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, το φυσικό τους περιβάλλον είναι το αποχετευτικό δίκτυο, όπου βρίσκουν υγρασία και οργανικά υπολείμματα. Ωστόσο, οι συνδέσεις μεταξύ δημόσιων υποδομών και κτιρίων δημιουργούν «διόδους εισόδου» προς τα σπίτια.

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«Οι κατσαρίδες συνήθως μπαίνουν στις κατοικίες από ρωγμές, σχισμές ή σημεία όπου οι σχάρες δεν διαθέτουν την κατάλληλη προστασία», αναφέρει ο Montalvo.

Η πρόληψη, επομένως, δεν αφορά μόνο την αγορά ενός εντομοκτόνου, αλλά κυρίως τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των σημείων από τα οποία μπορούν να εισέλθουν.

Μια κατσαρίδα δεν σημαίνει πάντα εισβολή

Η εμφάνιση μίας κατσαρίδας στο σπίτι δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη σοβαρού προβλήματος. «Άλλο είναι να δεις μία κατσαρίδα και άλλο δεκαπέντε», σημειώνει χαρακτηριστικά ο βιολόγος.

Ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Αν όμως οι εμφανίσεις συνεχίζονται, τότε χρειάζεται έλεγχος από ειδικό, ώστε να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος και να εφαρμοστεί η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης.

Ο μύθος με τα αυγά των κατσαρίδων

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους πολλών ανθρώπων είναι ότι, αν πατήσουν μια κατσαρίδα, θα σκορπίσουν τα αυγά της μέσα στο σπίτι. Ο Montalvo ξεκαθαρίζει στο lavanguardia.com ότι αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις.

«Εξαρτάται από το είδος της κατσαρίδας, καθώς υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές αναπαραγωγής. Ωστόσο, συνήθως οι κατσαρίδες μετακινούνται χωρίς τις κάψουλες των αυγών τους, επομένως δεν διασπείρετε τα αυγά αν τις πατήσετε», εξηγεί. Αν βρεθεί μία νεκρή κατσαρίδα στο σπίτι, το σημαντικό είναι η σωστή απομάκρυνση των υπολειμμάτων και ο καθαρισμός της περιοχής.

Όχι στην αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων

Ο ειδικός προειδοποιεί ότι η χρήση χημικών δεν πρέπει να αποτελεί την πρώτη αντίδραση. «Το πιο φιλικό προς το περιβάλλον είναι να προσπαθούμε, όταν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούμε μεθόδους που δεν βασίζονται σε βιοκτόνα», αναφέρει. Σε περιπτώσεις οργανωμένης εισβολής από κατσαρίδες μπορεί να απαιτηθεί ειδική θεραπεία, αλλά αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά από αξιολόγηση επαγγελματία και όχι χωρίς διάγνωση.

Τσιμπούρια: Το λάθος που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

Διαφορετική είναι η περίπτωση των τσιμπουριών, τα οποία δεν εμφανίζονται συνήθως μέσα στα σπίτια, αλλά μεταφέρονται στον άνθρωπο ή στα ζώα από το φυσικό περιβάλλον. Οι βόλτες σε δασικές περιοχές, πάρκα και περιαστικές ζώνες αυξάνουν τις πιθανότητες επαφής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν ζώα όπως κουνέλια, αγριογούρουνα και ελάφια.Ο ειδικός αναφέρεται ιδιαίτερα στο είδος Hyalomma lusitanicum, το οποίο εντοπίζεται συχνότερα σε μεσογειακές περιοχές.

Μην το αφαιρείτε με λάθος τρόπο

Τα τσιμπούρια μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες, όμως η σωστή αντιμετώπιση μειώνει σημαντικά τους κινδύνους. «Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να το αφαιρέσετε με οποιονδήποτε τρόπο», προειδοποιεί ο Montalvo.

Η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η χρήση κατάλληλης λαβίδας, με προσεκτικό τράβηγμα από το σημείο κοντά στο κεφάλι του τσιμπουριού. Αν υπάρχει αμφιβολία ή δυσκολία, η καλύτερη επιλογή είναι η επίσκεψη σε γιατρό ή υγειονομική μονάδα.

Απαγορεύονται οι «πατέντες»

Ο ειδικός απορρίπτει πρακτικές όπως το κάψιμο του τσιμπουριού με αναπτήρα ή η χρήση διαλυτικών ουσιών. «Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να κάνουν την κατάσταση χειρότερη», προειδοποιεί, καθώς ενδέχεται να αυξήσουν την ανταλλαγή υγρών και τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων.

Το καλοκαίρι οι κατσαρίδες και τα τσιμπούρια αυξάνονται, όμως η σωστή ενημέρωση και η ψύχραιμη αντιμετώπιση είναι το καλύτερο «όπλο» απέναντί τους.