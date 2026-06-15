Όταν η κουζίνα σας είναι σχολαστικά καθαρή, οι κατσαρίδες δεν βρίσκουν τροφή και έτσι δεν έχουν κανέναν λόγο να φωλιάσουν στο σπίτι σας.

Οι κατσαρίδες είναι ένας από τους πιο εφιαλτικούς και επίμονους εχθρούς κάθε νοικοκυριού. Αναπαράγονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και η καταπολέμησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, μια μόνο θηλυκή γερμανική κατσαρίδα μπορεί να γεννήσει έως και 300 απογόνους κατά τη διάρκεια της ζωής της. Το χειρότερο;

Αν εγκατασταθούν στο σπίτι σας, μπορεί να μην πάρετε είδηση την παρουσία τους μέχρι ο πληθυσμός τους να εκτοξευθεί.

Το να βλέπετε μια κατσαρίδα να τρέχει πάνω στον πάγκο της κουζίνας δεν είναι απλώς αποκρουστικό, αλλά και άκρως επικίνδυνο. Τα έντομα αυτά είναι φορείς βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως η τροφική δηλητηρίαση, ενώ σε πολλούς ανθρώπους πυροδοτούν ή επιδεινώνουν αλλεργίες.

Αυτή η κακή τους φήμη οδηγεί πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών στο διαδίκτυο προς αναζήτηση εύκολων και γρήγορων λύσεων (DIY). Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις που θα συναντήσετε είναι το ξίδι. Όμως, σκοτώνει πραγματικά το ξίδι τις κατσαρίδες;

Η αλήθεια για το ξίδι

Το λευκό ξίδι προτείνεται συχνά ως ένας φυσικός τρόπος για να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το ξίδι δεν σκοτώνει τις κατσαρίδες. Λειτουργεί περισσότερο ως καθαριστικό προϊόν παρά ως εντομοκτόνο και δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να εξολοθρεύσετε μια υπάρχουσα αποικία.

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Παρόλα αυτά, έχει χρησιμότητα: όταν χρησιμοποιείται για το καθάρισμα, βοηθά στην απολύμανση της κουζίνας από τα μικρόβια και η έντονη μυρωδιά του μπορεί να λειτουργήσει απωθητικά, κρατώντας τις κατσαρίδες μακριά από τις συγκεκριμένες επιφάνειες.

Η καθαριότητα ως η καλύτερη άμυνα

Ένα καθαρό σπίτι, και κυρίως μια καθαρή κουζίνα, είναι η πρώτη και πιο ισχυρή γραμμή άμυνας ενάντια στις κατσαρίδες. Τα σπίτια μας προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για αυτά τα παράσιτα: τροφή, καταφύγιο και υγρασία.

Οι κατσαρίδες τρώνε κυριολεκτικά τα πάντα (ακόμα και σκουπίδια ή ακαθαρσίες), οπότε τα ψίχουλα που μένουν στους πάγκους και τα πατώματα αποτελούν για αυτές ένα έτοιμο και εύκολο γεύμα. Διατηρώντας την κουζίνα σας σχολαστικά καθαρή, μειώνετε δραματικά τις πιθανότητες να «μαγνητιστούν» από κάποια πηγή τροφής και να δημιουργήσουν εστία.

Χρήσιμα βήματα για να κρατήσετε τις κατσαρίδες μακριά

Σκουπίδια: Κρατάτε τους κάδους απορριμμάτων ερμητικά κλειστούς και πετάτε τα σκουπίδια καθημερινά.

Αποχετεύσεις: Διατηρείτε τα σιφόνια και τις αποχετεύσεις καθαρά και χωρίς υπολείμματα.

Συσκευές: Καθαρίζετε συχνά τις συσκευές που μαζεύουν ψίχουλα, όπως οι φρυγανιέρες και το πίσω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων.

Αποθήκευση τροφίμων: Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία και μην αφήνετε ανοιχτές συσκευασίες στα ντουλάπια.

Νεροχύτης: Μην αφήνετε λερωμένα πιάτα στον νεροχύτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατοικίδια: Αποθηκεύετε την τροφή των κατοικίδιων σας σε ασφαλή, κλειστά δοχεία και μην την αφήνετε εκτεθειμένη για ώρες στο πάτωμα.

Πηγή: terminix.com