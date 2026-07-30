Η νέα ανάρτηση της παρουσιάστριας αφιερωμένη στην κόρη της, Ξένια.

Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της διανύει τους τελευταίους μήνες η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς τον Απρίλιο του 2026, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, τη μικρή Ξένια.

Η παρουσιάστρια του Alpha κατάφερε να εκπληρώσει μία από τις βαθύτερες επιθυμίες της και να γίνει μητέρα, και από την πρώτη στιγμή μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα, αλλά και τις ανησυχίες της, την αγωνία της, αλλά και τη χαρά της για τον ερχομό του παιδιού της.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται για διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, δημιουργώντας τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις ως τριμελής – πλέον – οικογένεια.

{https://www.instagram.com/p/Da-07EyCBYK/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί. Το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, επέλεξε να αναρτήσει ένα διαφορετικό μήνυμα, το οποίο φαίνεται να το αφιερώνει στη μικρή Ξένια.

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Στην ανάρτησή της, πρόσθεσε μόνο μία φράση πάνω σε ένα μπεζ φόντο, αναφέροντας:

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… Και μετά έγινα μητέρα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε αποκαλύψει ότι επισκέφθηκε την εκκλησία της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, εκεί όπου είχε κάνει τάμα προκειμένου να γίνει μητέρα και φέτος, επέστρεψε στο νησί μαζί με την κόρη της.