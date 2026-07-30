Το συμβολικό δώρο που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη από τον σύντροφό της.

Μία ευχάριστη και άκρως ρομαντική έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη όταν επέστρεψε στο σπίτι της, καθώς ο σύντροφός της είχε φροντίσει να της ετοιμάσει ένα όμορφο σκηνικό, προσφέροντάς της ένα μπουκέτο με ροζ λουλούδια.

Η γνωστή influencer, θέλησε να μοιραστεί τη συγκινητική κίνηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας ορισμένα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα, μπαίνοντας στο σαλόνι της, αντίκρισε πάνω στο τραπεζάκι, μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα τριαντάφυλλα του ίδιου χρώματος, τα οποία είχε αφήσει νωρίτερα ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, για να την εκπλήξει.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η Ιωάννα Τούνη ακούστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη και συγκινημένη από αυτή τη ρομαντική κίνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μόλις μπήκα σπίτι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν αυτό εδώ πέρα. Είναι λουλουδάκια που μου πήρε το αγόρι μου όσο έλειπα και μου τα έβαλε και σε βάζω. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος; Έλα τώρα. Να ανεβάζουμε τον πήχη λίγο».

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Στο επόμενο μάλιστα βίντεο, προχώρησε σε μία τρυφερή εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας δημόσια τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πεθαίνω που βρήκε και το ροζ βάζο να τα βάλει για να ταιριάζει. Τι άνθρωπος! Ρόμπι σε αγαπώ, στο έχω πει».