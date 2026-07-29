«Ενώ δουλεύω 12ωρο στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι είμαι Μύκονο», έγραψε με χιούμορ η influencer.

Έναν απρόσμενο και ιδιαίτερα ξεχωριστό επισκέπτη είχε η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο, κατά τη διάρκεια που απολάμβανε τον καλοκαιρινό ήλιο και την θάλασσα στο νησί των ανέμων.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στη Μύκονο όπου και παρέμεινε μερικές ημέρες, περνώντας όμορφες στιγμές μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα και φίλους.

Η ίδια, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και ένα διαφορετικό βίντεο, στο οποίο η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να κάνει «παρέα» με έναν τεράστιο και εντυπωσιακό, μπλε παπαγάλο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, το εξωτικό πτηνό έχει καθίσει στο χέρι της, με την ίδια να απαθανατίζει τη στιγμή, προσθέτοντας παράλληλα το δικό της, χιουμοριστικό σχόλιο, γράφοντας χαρακτηριστικά:

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«Έχει ξεφύγει το ΑΙ στις μέρες μας! Ενώ δουλεύω 12ωρο στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι είμαι Μύκονο παρέα με έναν παπαγάλο!», ενώ στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή «Ο παπαγάλος».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7667922114824965398}