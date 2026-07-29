H πιο σκοτεινή και γεμάτη ένταση θα είναι η τρίτη σεζόν της σειράς «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power».

Αν είστε φαν της σειράς του Amazon Prime Video, «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power», τότε η τελευταία εβδομάδα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για εσάς (για εμάς σίγουρα).



Αρχικά αποκαλύφθηκε ο Celeborn του Jamie Campbell Bower, οι Nazgnagôl και ο Γκάνταλφ του Daniel Weyman, στη συνέχεια είδαμε το πρώτο -πλήρες- τρέιλερ για την τρίτη σεζόν, στο Comic-Con του San Diego και τώρα έχουμε ένα ωραίο βίντεο με πλάνα από τα παρασκήνια που ρίχνει λίγο περισσότερο φως στα πλάσματα και τα τέρατα από το θρυλικό έργο του J.R.R. Tolkien που θα βρεθούν στο επίκεντρο της τρίτης σεζόν.

{https://youtu.be/8CtJ_c10QeU?si=3DPJntKCf1iDZqNj}

Θυμίζουμε ότι η σειρά «The Rings of Power» αφηγείται τα γεγονότα της Δεύτερης Εποχής στην ιστορία της Μέσης Γης. Το επικό δράμα διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων «Το Χόμπιτ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν και μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή κατά την οποία σφυρηλατήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια ανέβηκαν στη δόξα και έπεσαν στην καταστροφή, απίθανοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρεμόταν από μια κλωστή και ο μεγαλύτερος κακός που βγήκε ποτέ από την πένα του Τόλκιν απειλούσε να καλύψει όλο τον κόσμο με σκοτάδι.

{https://youtu.be/kbl2owGSo7A?si=wXoiEUl122GmsGhk}

Μετά από ένα χρονικό άλμα αρκετών ετών από τα γεγονότα της δεύτερης σεζόν, ο τρίτος κύκλος διαδραματίζεται στο αποκορύφωμα του Πολέμου των Ξωτικών και του Σάουρον, καθώς ο Σκοτεινός Άρχοντας επιδιώκει να κατασκευάσει το Ένα Δαχτυλίδι που θα του δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο, να υποτάξει όλους τους λαούς στη θέλησή του – και τελικά να κυβερνήσει ολόκληρη τη Μέση Γη.

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Η τρίτη σεζόν του The Lord Of The Rings: The Rings Of Power θα κάνει πρεμιέρα με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια στο Prime Video στις 11 Νοεμβρίου 2026.