Επικός Άντι Σέρκις στο ρόλο του Gollum.

Η Warner Bros. Pictures ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τα backstage.

Σε αυτό βλέπουμε τον Άντι Σέρκις πανέτοιμο να επαναλάβει τον ομότιτλο ρόλο υπό τις δικές του σκηνοθετικές οδηγίες. Το κλιπ ξεκινάει με τον Σέρκις κατά την πρώτη ημέρα γυρισμάτων, να ξεφυλλίζει το σενάριο και να φοράει τον ειδικό εξοπλισμό motion capture σε ένα εικονικό σετ.



Στη συνέχεια, παίρνει τη γνώριμη στάση σώματος και το βλέμμα του Γκόλουμ και ως Σμίγκολ δίνει το σύνθημα για την έναρξη των γυρισμάτων.

Το σύντομο βίντεο ολοκληρώνεται με πλάνα από τα επιβλητικά ορεινά τοπία της Νέας Ζηλανδίας (πατρίδας της Μέσης Γης), όπου μια ομάδα κινηματογραφιστών ετοιμάζεται για τα εξωτερικά γυρίσματα.



{https://youtu.be/g5Rc_MTTO9M?si=mn9Vt2wN8KOQigVf}



Eκτός από τον Σέρκις, επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους οι: Ίαν ΜακΚέλεν (ως Γκάνταλφ), Ελάιτζα Γουντ (ως Φρόντο) και Λι Πέις (ως Βασιλιά Θράντουιλ). Στις νέες προσθήκες του καστ συναντάμε το ξωτικό Άνια Τέιλορ-Τζόι, την Κέιτ Γουίνσλετ ως Μάριγκολ, τον Τζέιμι Ντόρναν ως Strider/νέο Άραγκορν και τον Λίο Γούνταλ ως Χάλβαρντ.

Η επερχόμενη ταινία «The Hunt for Gollum» έχει ως στόχο να συνεχίσει την ιστορική κινηματογραφική κληρονομιά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η ταινία θα καταγράψει την αναζήτηση του Gollum τα χρόνια που προηγήθηκαν της πρώτης ταινίας της τριλογίας, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».

Συγκεκριμένα, η ταινία διαδραματίζεται μεταξύ της τριλογίας του Χόμπιτ και της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ να αναζητούν το Γκόλουμ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δαχτυλίδι του Μπίλμπο — το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι που απειλεί όλη τη Μέση Γη κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

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Στο επερχόμενο πρότζεκτ συμμετέχει και ο σκηνοθέτης της αρχικής τριλογίας, Πίτερ Τζάκσον, αυτή τη φορά σε ρόλο παραγωγού.

Ο Σέρκις πρόσφατα ανέφερε ότι θα κάνει de-aging σε ηθοποιούς της αρχικής τριλογίας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τόνισε ότι το πρότζεκτ στο σύνολό του θα παραμείνει πιστό στις παραδοσιακές τεχνικές του κινηματογράφου.

«Κάθε πλάνο δημιουργείται με παραδοσιακό τρόπο», είπε ο Σέρκις, εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ακόμα εργαλείο στη χρήση των οπτικών εφέ και όχι αντικατάσταση της ερμηνείας ή της πρακτικής κινηματογράφησης.

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.