Η νέα ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027.

Η Μέση Γη ήρθε στο Λας Βέγκας ως μέρος της παρουσίασης της Warner Bros στο CinemaCon, χθες Τρίτη (14/04).

Εκτός από τον τίτλο της ταινίας Game of Thrones, το στούντιο αποκάλυψε αρκετά μέλη του καστ για την επερχόμενη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία Άντι Σέρκις ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Γκόλουμ/Σμίγκολ.

Έτσι, εκτός από τον Σέρκις, στους ρόλους τους επιστρέφουν και επίσημα οι: Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ, Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς και Λι Πέις επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Θράντουιλ.

Οι νέες προσθήκες στο καστ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους: Κέιτ Γουίνσλετ ως Μάριγκολ, τον Λίο Γουόονταλ ως Χάλβαρντ αλλά και τον Τζέιμι Νόρμαν ως νέο Άραγκορν, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Βίγκο Μόρτενσεν.

Η ταινία θα εστιάσει στην αναζήτηση του Γκόλουμ και τοποθετείται χρονικά πριν από τα γεγονότα της «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».

Συγκεκριμένα, η ταινία διαδραματίζεται μεταξύ της τριλογίας του Χόμπιτ και της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ να αναζητούν το Γκόλουμ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δαχτυλίδι του Μπίλμπο — το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι που απειλεί όλη τη Μέση Γη κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Οι σεναριογράφοι της αρχικής τριλογίας, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς επιστρέφουν για να συνεργαστούν με τους Φίμπι Γκίτινς και τον Αρτι Παπαγεωργίου στην προσαρμογή του υλικού του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Ο Τόλκιν αρχικά έγραψε την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» τη δεκαετία του 1950, μετά την επιτυχία του «Χόμπιτ» το 1937. Ο Πίτερ Τζάκσον μετέφερε τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» σε τρεις επικές ταινίες που γνώρισαν τεράστια επιτυχία, το 2001, 2002 και 2003 ενώ αργότερα ακολούθησε η τριλογία του «Χόμπιτ» το 2012, 2013 και 2014.

Η ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.