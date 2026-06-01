Ποιοι εργάζονται, ποιοι έχουν αργία σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος η αγορά και το δημόσιο κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Η σημερινή μέρα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, ενώ τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και φροντιστήρια παραμένουν κλειστά, η αγορά και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν προσέρχονται στην εργασία τους, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί ως αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή επιχειρησιακής πρακτικής.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα και, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζει τη λειτουργία του λιανεμπορίου.

Τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων λειτουργούν κανονικά, ακολουθώντας το συνηθισμένο τους ωράριο.

Για τα περισσότερα σούπερ μάρκετ το ωράριο είναι 08:00 – 20:00, ενώ τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν στις 09:00.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας εφαρμόζονται τοπικές αποφάσεις ή τηρείται το έθιμο της αργίας, με αποτέλεσμα η εικόνα να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι οι πωλητές θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους και οι λαϊκές αγορές θα υποδεχθούν τους καταναλωτές χωρίς διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας τους.

Όπως επισημαίνεται, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, είδη διατροφής και προϊόντα για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού.

Πού παραμένουν κλειστά τα καταστήματα

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι ακριβώς ισχύει στην περιοχή τους.

Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα παραμένουν σήμερα κλειστά.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές στα καταστήματα των τραπεζών.