Για μια ακόμα φορά η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.

«Διόρθωσε» για μια ακόμα φορά η Μαρία Καρυστιανού την φράση του εκπροσώπου της Θανάση Αυγερινού ότι το με ποιον θα συνεργαστεί η «Ελπίδα» στις εκλογές θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα.

Το κόμμα της, όπως δήλωσε σε εκπομπή του MEGA, δεν θα συνεργαστεί με κανένα συστημικό κόμμα. Η ίδια, μάλιστα, προσβλέπει σε αυτοδυναμία, ενώ, όπως επαναλαμβάνει, αισιοδοξεί ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.

Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα μεγαλεπήβολα δείχνουν και απειρία και αδυναμία ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης. Και κυρίως δείχνουν μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα.

Δυστυχώς η κυρία Καρυστιανού κάνει ότι ότι μπορεί για να διαψεύσει χιλιάδες πρόσωπα που πίστεψαν σε αυτή, ακόμα και αυτούς που την είδαν ως ...Ελπίδα.

ΥΓ: Για μια ακόμα φορά η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται -εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη- και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως τον βλέπει και αυτή ως εκ των βασικών αντιπάλων της...

Β.Σκ.