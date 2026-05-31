Αναφέρθηκε στη δημιουργία του κόμματός της, με το οποίο θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, αναφέρθηκε στη δημιουργία του κόμματός της, με το οποίο θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

«Μετά την παρουσίαση του κόμματος υπήρχαν άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια τώρα έχουμε συνηθίσει στην δολοφονία χαρακτήρων. Αν ήμασταν σε μια πολιτισμένη χώρα και δεν υπήρχε ανθρωποφαγία, θα βλέπατε πολύ πιο γρήγορα τα πρόσωπα του κόμματος» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θα έπαιζαν το επιχείρημα της εκμετάλλευσης του γονέα προς το παιδί. Πώς μπορεί ένας γονέας να εκμεταλλευτεί το νεκρό παιδί του; Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό. Με έχει πεισμώσει και θα το πάω έως το τέλους. Βαρέθηκα να με λυπούνται και να με λένε χαροκαμένη. Το πένθος είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, στην οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το διαχειριστεί διαφορετικά. Κανείς όμως δεν μπορεί να το κρίνει και δεν έχει και το δικαίωμα. Για μένα το πένθος είναι ότι δεν μπορώ να αφήσω τον θάνατο της κόρης μου να γίνει μάταια, χωρίς να οδηγήσει κάπου θετικά για όλους μας. Η κόρη μου θα συμφωνούσε στην απόφαση του να κάνω κόμμα. Είχε κι εκείνη μια αγάπη με το δίκαιο και θα ήταν δίπλα μου» εξομολογήθηκε η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

«Αυτό που ήθελα πάντα ήταν να είμαι η μαμά της, να την δω να παντρεύεται, να έχω εγγόνια, τα ήθελα όλα αυτά…» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwo84foec3t?integrationId=40599y14juihe6ly}