Η χιουμοριστική ανακοίνωση του Μάρκου Σεφερλή.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανακοίνωσε, με χιουμοριστικό τρόπο τον τίτλο της καλοκαιρινής του παράστασης στο Θέατρο Δελφινάριο.

Ο ηθοποιός έκανε την αναφορά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αθλητική εκπομπή του Mega, μετά τον τελικό του Champions League, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι είχε αρχικά ανακοινώσει την παράσταση με τίτλο «Emily in Athens», με αφορμή το «Emily in Paris» και τα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο. Ωστόσο, ο ίδιος συνέδεσε χιουμοριστικά την αλλαγή του τίτλου με το πολιτικό σκηνικό και τη δημιουργία νέων κομμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwb1v0fdr1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πρέπει να σου πω, και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο “Emily in Athens”, με αφορμή το “Emily in Paris”, που ήρθε στη Μύκονο για γυρίσματα. Αλλά, μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, όπου δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική», είπε αρχικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, ο Μάρκος Σεφερλής εξήγησε ότι η αναφορά του στην πολιτική αφορά το νέο χιουμοριστικό πλαίσιο της παράστασης, η οποία θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι στο Δελφινάριο.

Πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα: «Δεν κάνω πλάκα τώρα. Μη γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα “Γελάς” και θα ανακοινώσω τις βασικές αρχές του κόμματος στο Θέατρο Δελφινάριο, τελικά, το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ, λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ».

Ο ηθοποιός ανέφερε, επίσης, ότι το όνομα «Γελάς» συνδέεται με το γέλιο και με το ύφος των παραστάσεων που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στο θέατρο. «Έχω 80.000 κάθε καλοκαίρι, μόνο στο Θέατρο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδεία μετά. Το όνομα βγαίνει από το γέλιο, ασταμάτητο. Είναι Γελ-ας. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμη χρονιά».