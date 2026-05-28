«Το κόμμα αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό, με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, με έμφαση στην αξιοπρέπεια, στη δικαιοσύνη, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και τη δημοκρατία», είπε ο Κώστας Καρπουχτσής.

Για έναν νέο πολιτικό φορέα με ανοιχτό χαρακτήρα προς την κοινωνία και στόχο την εκπροσώπηση των προοδευτικών πολιτών έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Καρπουχτσής, σχετικά με την ΕΛΑΣ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς πλήρως διαμορφωμένη οργανωτική δομή.

Όπως ανέφερε, η πρότασή του για τη θέση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς την «τιμητική», αλλά και «μεγάλη ευθύνη». Ο ίδιος προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2023, για μία ημέρα, πριν χαθεί η έδρα στις επαναληπτικές εκλογές.

«Δεν υπάρχει ακόμη οργανωτική δομή»

Ο κ. Καρπουχτσής σημείωσε ότι το κόμμα «μόλις γεννήθηκε» και λειτουργεί προς το παρόν με μία συλλογική οργανωτική ομάδα, χωρίς συγκεκριμένη ιεραρχία. Όπως είπε, «σιγά σιγά εξελίσσεται και ανοίγει στην κοινωνία», ενώ ήδη καταγράφεται συμμετοχή «αρκετών χιλιάδων» πολιτών μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης.

Ιδεολογικό στίγμα και στόχευση

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό, με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, δίνοντας έμφαση σε αρχές όπως «η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία». Παράλληλα, έκανε λόγο για «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες», χωρίς κατηγοριοποιήσεις, με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Κριτική στην αντιπολίτευση και ανάγκη νέας πρότασης

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι «η συνολική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα», καθώς - όπως είπε - δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

«Παρότι υπάρχει δυσαρέσκεια των πολιτών, δεν εκφράζεται δημοσκοπικά και δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Απαντήσεις σε επικρίσεις από ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση

Αναφορικά με την κριτική που διατυπώνεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Καρπουχτσής έκανε λόγο για «άγχος» και «πίεση» που καταγράφεται στο πολιτικό σύστημα.

Απέρριψε τους χαρακτηρισμούς περί «επικοινωνιακών φιέστων», τονίζοντας ότι η πρόσφατη εκδήλωση οργανώθηκε με τη συμβολή «εκατοντάδων εθελοντών» και χωρίς υψηλό κόστος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εγχείρημα δεν αποτελεί «one man show», παρά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα και οι βασικοί άξονες

Όπως είπε, το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία.

Αναφερόμενος σε οικονομικές προτάσεις, σημείωσε ότι εξετάζεται φορολόγηση περίπου 20 μεγάλων επιχειρήσεων με «υπερκέρδη», τα οποία - όπως τόνισε -επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχέση με την περίοδο 2015–2019, αναγνώρισε ότι η μεσαία τάξη επιβαρύνθηκε φορολογικά, δηλώνοντας ότι «το δέχεται» ως κριτική, επισημαίνοντας ωστόσο τις δημοσιονομικές συνθήκες της εποχής, με «άδεια ταμεία» και αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

