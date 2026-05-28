Ο φόβος της κυβέρνησης είναι να τρέχει μόνη της και να χάσει - Οι διαρροές από τα δεξιά και ο εφιάλτης της α΄ κάλπης.

Η Κυβέρνηση δεν ανησυχεί για σοβαρές διαρροές από το κομμάτι του «εκσυγχρονιστικού» κέντρου που διεκδικεί. Εκεί εξακολουθεί - όπως υποστηρίζει - να έχει εχθρό τον κακό εαυτό της με μεγάλο αντίπαλο την «αποχή». Υπό αυτή την έννοια το κόμμα Τσίπρα δεν νοιώθει να την απειλεί. Απειλή δεν αισθάνεται ούτε από την πιθανή διείσδυση Τσίπρα στο μετριοπαθές κομμάτι της κεντροδεξιάς. Κι ας παραπέμπει συνειρμικά το όνομα «ΕΛ.Α.Σ.», αλλά και το πρώτο συνθετικό του κόμματος Τσίπρα «Ελλάδα», στην πατριωτική Ν.Δ.. Ο Κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να υπηρετήσει σκληρή ατζέντα στα εθνικά.

Δεν νοιώθουν να απειλούνται από το κόμμα Τσίπρα

Τι εκτιμά το Μαξίμου; Ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει πλώρη να περάσει το ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου στόχος του - εκτιμούν στο Μαξίμου - είναι αφενός να επανασυσπειρώσει την Αριστερά και αφετέρου να λεηλατήσει το Αριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ώστε να είναι κυρίαρχος στην κεντροαριστερά… Και αν μπορέσει να πάρει και κάτι από πιο μετριοπαθείς κεντροδεξιούς. Κάτι λίγο - όπως εκτιμούν - αφού η ατζέντα της πρώτης φοράς Αριστερά πιστεύουν ότι λειτουργεί αποτρεπτικά στους ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Βλέπουν πόλεμο Τσίπρα - Ανδρουλάκη για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά

Επίσης το Μαξίμου εκτιμά ότι η πρόσφατη στροφή Ανδρουλάκη προς τα Αριστερά επιβεβαιώνει την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να διεισδύσει αποτελεσματικά στο Σημιτικό κομμάτι που πήρε, ήδη, από το 2019 ο Κ. Μητσοτάκης.

Τουλάχιστον όχι με αρχηγό τον Ν. Ανδρουλάκη.

Με αυτήν την ανάγνωση, λοιπόν, η Ν.Δ. εκτιμά ότι ο πόλεμος Ανδρουλάκη - Τσίπρα είναι ένας πόλεμος για δύο, με τρόπαιο την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διαρροές που φοβάται η κυβέρνηση

Η ανακούφιση για πιθανές διαρροές της Ν.Δ. σταματάει κάπου εδώ… Διότι η Ν.Δ. δείχνει δημοσκοπικά να αιμορραγεί εκλογικά και προς το κέντρο και προς τα δεξιά της. Κι αν ακόμη οι «αναποφάσιστοι» πρώην ψηφοφόροι της - κυρίως στο κέντρο - δεν φαίνεται να έχουν μετακινηθεί μαζικά τίποτε δεν προμηνύει ότι θα ξαναψηφίσουν τη Ν.Δ. Και σίγουρα όχι στην α΄κάλπη. Προεξοφλώντας ίσως ότι θα υπάρξει και δεύτερη.

Και αυτό είναι το μεγάλο άγχος της κυβέρνησης.

Ο φόβος του 25%

Ότι με απούσα μία ανταγωνιστική - ως προς τα κεντρώα κοινά της - αντιπολίτευση δεν μπορεί να πείσει… Και όχι μόνον. Ότι μπορεί να κινδυνεύσει χωρίς σοβαρό αντίπαλο να πέσει κάτω από το 25% δημιουργώντας συνθήκες απλής αναλογικής.

Πόσω μάλλον που οι φυγόκεντρες δυνάμεις προς τα δεξιά της είναι, ήδη, ορατές. Κι ας μην έχει ακόμη εδραιωθεί το κόμμα Καρυστιανού ή εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά… Με το κόμμα του Κ. Βελόπουλου να έχει, ήδη, καταγράψει σοβαρές εκλογικές απώλειες της Ν.Δ. στην Περιφέρεια.

Τα αισιόδοξα και τα απαισιόδοξα σενάρια

Η αισιόδοξη οπτική του Μαξίμου είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να λεηλατήσει περισσότερο το κόμμα Βελόπουλου και την Νίκη ενώ το κόμμα Σαμαρά να εξαλείψει το κόμμα Λατινοπούλου.

Η απαισιόδοξη οπτική, ωστόσο, του Μαξίμου παραπέμπει σε γενική λεηλασία του δυσαρεστημένου εκλογικού κοινό της Ν.Δ. στερώντας της το πολυπόθητο 30%. Αφήνοντας την στη καλύτερη περίπτωση στάσιμη στο 27-28% ή κατακρημνίζοντας την κάτω από το 25%.

Εδώ οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί.

Οι κίνδυνοι της χαλαρής ψήφου στην α΄κάλπη

Πρώτος κίνδυνος η Ν.Δ να εξακολουθεί να κινείται δημοσκοπικά πέριξ του 27- 28% προεξοφλώντας δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και απελευθερώνοντας δυνάμεις για ψήφο διαμαρτυρίας στην α΄κάλπη.

Σε μία τέτοια περίπτωση η Ν.Δ μπορεί να εικάζει - με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας - ότι στην β΄ κάλπη μπορεί να πέσει ακόμη πιο κάτω. Ιδιαίτερα αν το δεύτερο κόμμα λάβει αξιόλογο ποσοστό.

Ο εφιάλτης μίας κυβέρνησης… μειοψηφίας

Ο δεύτερος κίνδυνος παραπέμπει περισσότερο σε εφιάλτη παρά σε εκλογικό σενάριο. Να την πατήσει η Ν.Δ. από τον πρώτο γύρο - να πέσει κάτω από το 25% - και να σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως ακριβώς συνέβη στην Σλοβενία. Και μάλιστα με κοινή συγκολλητική ουσία την κάθαρση. Με τα περιστατικά που διαδραματίζονται τελευταία σε κοινή και δημόσια θέα να «σφραγίζουν» την πεποίθηση ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Οι προβλέψεις για ποσοστά της Ν.Δ. από 25%- 30%

Σε ένα τόσο ρευστό πολιτικό περιβάλλον όπου οι εκτιμήσεις για τη Ν.Δ. ποικίλουν από το 25% μέχρι το 32% η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα έχει τεράστια σημασία.

Αν, δηλαδή, θα επικρατήσει η παρούσα στρατηγική της «νιρβάνας» που στηρίζεται μόνο στα κουτάκια των μεταρρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις εκλογές μαζί με την παροχή… «παροχών». Ή αν θα υπάρξει σοβαρή προσπάθεια ανάταξης του κυβερνώντος κόμματος μπας και τα ποσοστά της Ν.Δ. αποκτήσουν δυναμική. Τέτοια που να βάλουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κόμματος σε πραγματικό δίλημμα. Διότι με άλλη ψυχολογία ψηφίζει κανείς στην α΄ κάλπη αν το πρώτο κόμμα έχει δημοσκοπικά 25%- 28% και με άλλη ψυχολογία αν έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει το 30%.

Εισηγήσεις να κλείσουν παλιά μέτωπα με παραδοσιακούς ψηφοφόρους

Έτσι κυβερνητικά στελέχη εισηγούνται στον πρωθυπουργό μέχρι τον Σεπτέμβριο να προχωρήσει σε στοχευμένο ανασχηματισμό σε περιοχές που υστερεί η Ν.Δ. προωθώντας έργα υποδομής που έχουν μείνει στα χαρτιά ή στη μέση.

Επίσης, επούλωση των μετώπων που έχει ανοίξει η κυβέρνηση με παραδεισιακά κοινά της Ν.Δ.. Όπως οι αγρότες οι ταξιτζήδες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις στους πρώτους, με καλόπιασμα του Θύμιου Λυμπερόπουλου στους δεύτερους και με κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης στους τρίτους.

Επιπλέον οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες προτείνουν σοβαρή οικονομική ενίσχυση στην μικρομεσαία τάξη και επιχειρηματικότητα με ταυτόχρονο χειροπιαστό όραμα τρίτης τετραετίας για κάθε κοινωνική τάξη.

Εκτός κι αν ο πρωθυπουργός επιλέξει να κάνει εκλογές το Φθινόπωρο οπότε οι εισηγήσεις ανακαλούνται.