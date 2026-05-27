Λίγες ώρες πέρασαν μόνο από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και δεν άργησαν οι πρώτες επιθέσεις εκ δεξιών. Την αρχή έκαναν Άδωνις Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος και Παύλος Μαρινάκης.

Υψηλούς πολιτικούς τόνους αρχίζουν να σηκώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την ίδρυση νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο στίγμα έδωσε από νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Open. «Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη, ας πούμε, διαδικασία που "ντύνει" αυτή την παρουσίαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, μίλησε για «ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες». Όπως είπε: «Ο κόσμος ζητάει και από εμάς με την κριτική που μας κάνει η χώρα να πάει μπροστά», ενώ πρόσθεσε πως: «Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην "όπισθεν". Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον η ΝΔ αναδειχθεί πρώτη δύναμη χωρίς αυτοδυναμία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, αλλά και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην αντιπολίτευση, για εμάς η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος».

«Μπορεί να τα καταφέρουμε ξανά, μπορεί και όχι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό θα το ξέρουμε μόνο με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία. Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν», είπε ακόμη, ξεκαθαρίζοντας ότι: «Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Άρα, κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μια θεωρία».

Ο ίδιος απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας τόσο με την ΕΛ.Α.Σ. όσο και «με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας».

Τη φράση «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» επέλεξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, για να σχολιάσει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει νέο κόμμα.

«Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, για να το πω με μία πρόταση, "άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς"», τόνισε η κα Κεραμέως.

Δήλωσε, δε, ότι τον άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάει για αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας μας.

«Έχουμε ξεχάσει αυτά που ζήσαμε; Έχουμε ξεχάσει ότι ήμασταν στο χείλος του γκρεμού; Ότι κοντέψανε να μας πετάξουν εκτός της Ευρωζώνης; Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά; Έχουμε ξεχάσει ότι κάναμε ουρές για 60 ευρώ στα ΑΤΜ και για βενζίνη; Είναι σαν ξαφνικά να έχει πέσει μια αμνησία συνολική», θύμισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Θεοδωρικάκος και Γεωργιάδης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι: «Το "κεφάλαιο 2" του Αλέξη Τσίπρα είναι μια επανάληψη του "κεφαλαίου 1"».

Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «επαναλαμβάνει μια παλαιά, ιδεοληπτική, αριστερή ρητορική, η οποία έχει αποτύχει», ενώ σημείωσε ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί για βασικές επιλογές της περιόδου διακυβέρνησής του.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας: «Παραλείπει να πει στους Έλληνες οτιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε πολύ συνειδητά τη μεσαία τάξη. Αποφεύγει να πει το παραμικρό για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά. Δεν λέει κουβέντα για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, εκείνα τα περίφημα "είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν". Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επιστροφή Τσίπρα δημιουργεί σοβαρές ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και προέβλεψε μάχη με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

«Η παρουσία του κ. Τσίπρα διευκολύνει να τεθούν τα πραγματικά διλήμματα. Και το πραγματικό δίλημμα θα είναι: με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σταθερή πορεία βελτίωσης της οικονομίας, βελτίωσης της θέσης του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για μια ασφαλή Ελλάδα, πιο παραγωγική και πιο δυναμική, που θα αντέχει στις αναταράξεις των καιρών, ή θα επιστρέψουμε στα πειράματα Τσίπρα και λοιπών αριστερών δυνάμεων του 2015, τα οποία παραλίγο να τινάξουν τη χώρα στον αέρα», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα σχολίασε την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κ.λπ.;» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε «Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας…», ενώ σχολιάζοντας τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», ανέφερε: «Είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis… Και πού να σφίξουν οι ζέστες!»