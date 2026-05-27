Εξανεμίζεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls, ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφεται με ποσοστό 1,2% στην πρόθεση ψήφου.

Νέα δημοσκόπηση βλέπει το φως της δημοσιότητας που δείχνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αυτή τη φορά με διαφορά 5,5 μονάδων. Στη δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, στην πρόθεση ψήφου ο ΕΛΑΣ καταγράφεται με ποσοστό 14,1%, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μόλις 8,6%. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,5%, ενισχύοντας τα ποσοστά της κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου (24,6%) της ίδιας εταιρείας, όταν το αποτύπωμα των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Μακάριου Λαζαρίδη είχε βλάψει τα ποσοστά και τη δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 27,5%

ΕΛΑΣ: 14,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 11,4%

ΠΑΣΟΚ: 8,6%

ΚΚΕ: 5,1%

Ελληνική Λύση: 5,4%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%

Δημοκράτες: 1,7%

Νίκη: 1,7%

ΜέΡΑ25: 1,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Σπαρτιάτες: 0,3%

Δεν έχω αποφασίσει: 9%

Άλλο κόμμα: 2,6%

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ: 2,3%

Λευκό: 0,4%

Δεν θα ψηφίσω: 0,2%

Οι μεγάλοι χαμένοι της σύγκρισης είναι ευδιάκριτοι: Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%. Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται μια αιμορραγία 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα. Η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα αναμετριέται μαζί του και απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης φαίνεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.

Τα τρία σενάρια μιας δεύτερης Κυριακής

Το πιο τολμηρό τμήμα της έρευνας είναι η προβολή της ψήφου μιας ιδιαίτερα πιθανής δεύτερης κάλπες υπό τρία διαφορετικά σενάρια πρώτου εκλογικού αποτελέσματος. Στα παρακάτω ποσοστά (επί εγκύρων ψήφων, αφαιρώντας λευκά/άκυρα, αποχή και αναποφάσιστους) έχουν ενσωματωθεί και οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων κομμάτων που δηλώνουν ότι «δεν θα άλλαζαν» την ψήφο τους.

Σενάριο 1: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Στην υπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έρχεται δεύτερο την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3%. Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 μονάδες — η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Παράλληλα, ένα εντυπωσιακό 39,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή», δηλαδή θα παρέμενε στο μικρότερο κόμμα της επιλογής του. Αυτό υποδηλώνει ότι σε αυτό το σενάριο η συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ ως «δεύτερο πόλο» είναι η ασθενέστερη — η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων τρίτων κομμάτων αρνείται να μετακινηθεί προς αυτό.

Σενάριο 2: ΝΔ – Κόμμα Τσίπρα

Εδώ η εικόνα αντιστρέφεται. Η ΝΔ συγκεντρώνει 37,0% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία, ενώ το κόμμα Τσίπρα αναρριχάται στο 31,9%. Η διαφορά συμπιέζεται στις 5,09 μονάδες, ενώ μόνο το 31,05% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή». Με άλλα λόγια, το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ένας κάποιος πόλος συσπείρωσης: τραβάει σημαντικό μέρος των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί και τη βάση της ΝΔ που πιο εύκολα ψηφίζει «αμυντικά» απέναντι σε έναν παλιό αντίπαλο.

Σενάριο 3: ΝΔ – Κόμμα Καρυστιανού

Σε αυτό το σενάριο καταγράφεται η μικρότερη διαφορά: 3,41 μονάδες, με τη ΝΔ στο 34,0% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 30,6%. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά να χάσει την πρωτιά — όχι επειδή η Καρυστιανού πατάει πάνω σε σταθερή κομματική βάση, αλλά επειδή το κίνημά της λειτουργεί ως δοχείο διαμαρτυρίας από όλο το πολιτικό φάσμα. Παράλληλα, 35,3% δηλώνει ότι θα κρατούσε την αρχική του επιλογή — ισχυρή ένδειξη ότι το κίνημα Καρυστιανού δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί ως «κανονικός» πολιτικός πόλος.

Στην ερώτηση πάντως εάν η ψήφος θα εξαρτηθεί από το ποιο κόμμα διαφαίνεται ότι θα έρθει δεύτερο, το 80,2% (62,0% «σίγουρα όχι» + 18,2% «μάλλον όχι») απαντά αρνητικά. Το σχήμα της «χρήσιμης ψήφου» έχει μειωθεί δραστικά ως πολιτικό αντανακλαστικό — ένδειξη ότι ο εκλογικός χάρτης παραμένει ρευστός αλλά οι ψηφοφόροι κινούνται βάσει ταυτότητας, όχι στρατηγικού υπολογισμού.