Ο Νεϊμάρ δεν παίζει ούτε στο δεύτερο ματς της «σελεσάο» στο Μουντιάλ 2026.

Η Βραζιλία μπορεί να απογοήτευσε στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, με την ισοπαλία κόντρα στο Μαρόκο, αλλά ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι σε μεγάλα… κέφια σχολιάζοντας τη «σελεσάο».

Νέο «θύμα» του ο Νεϊμάρ, τον οποίο χαρακτήρισε τον πρώτο διεθνή που κάνει τηλεργασία, επειδή δεν έχει μπει ακόμα σε ματς εξαιτίας του τραυματισμού του. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ρώτησε ένα αγόρι ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της Βραζιλίας. «Ο Νεϊμάρ», του απάντησε ο μικρός. «Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν! Διάβασα ότι είναι ο πρώτος παίκτης που έχει κληθεί σε Μουντιάλ και κάνει τηλεργασία», απάντησε γελώντας ο Λούλα.

Με την ίδια διάθεση, σχολίασε σε άλλο σημείο: «Κάποια στιγμή θα φτάξουμε μια ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία θα έχουμε 11 Πελέ».

Μετά την ισοπαλία της Βραζιλίας στο πρώτο της ματς στο Μουντιάλ 2026 και το δυναμικό ξεκίνημα της Αργεντινής, ο Λούλα είπε αστειευόμενος σε δημοσιογράφους: «Σκέφτομαι να κάνουμε μεταγραφή τον Μέσι να παίξει για τη Βραζιλία».

{https://x.com/sudanalytics_/status/2068024732897681645}

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Μουντιάλ 2026: Κόντρα στην Αϊτή η Βραζιλία, χωρίς τον Νεϊμάρ

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (03:30) η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή, στη Φιλαδέλφεια, για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε με την ομάδα στη Φιλαδέλφεια, αλλά έμεινε στη «βάση» της «σελεσάο».

«Θα παραμείνει στο Νιου Τζέρσεϊ για να αξιοποιήσει στο μέγιστο την τελική φάση της ανάρρωσής του, χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις στο ξενοδοχείο The Ridge και το προπονητικό κέντρο Columbia Park», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας την Πέμπτη.

Ο 34χρονος ταλαιπωρείται ακόμα από τον τραυματισμό στη γάμπα, που υπέστη τον προηγούμενο μήνα, παίζοντας με τη Σάντος. Την Τετάρτη, ο Νεϊμάρ μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις, βγαίνοντας στο γήπεδο με τους συμπαίκτες του. Τις προηγούμενες ημέρες, δούλευε στο εσωτερικό του προπονητικού κέντρου, με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτών, καθώς η Βραζιλία είναι προσεκτική για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.