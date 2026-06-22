Ο ηγέτης Μέσι οδηγεί την Αργεντινή στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Η Αργεντινή επικράτησε με σκορ 2-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, όμως όλα τα βλέμματα τράβηξε για άλλη μία φορά ο Λιονέλ Μέσι.

Τι και αν έχασε το πέναλντι στο 9ο λεπτό, ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ για την «Αλμπισελέστε» στο 38' με εκπληκτικό αριστερό πλασέ έπειτα από ασίστ του Μεντίνα. Με αυτό το τέρμα ο Μέσι έφτασε τα 17 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης.

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Η Αυστρία είχε τον έλεγχο της μπάλας στο πρώτο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, με την Αργεντινή να αμύνεται οργανωμένα και να περιμένει ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κράτησε το μηδέν με σημαντική επέμβαση σε απευθείας φάουλ του Σάμπιτσερ στο 55’, ενώ η Αργεντινή απάντησε με προσπάθειες του Μέσι και ευκαιρίες σε οργανωμένες φάσεις.

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Οι Αυστριακοί πίεσαν, ωστόσο η Αργεντινή άντεξε. Ενώ όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση θα έληγε με σκορ 1-0, ο Μέσι δεν είχε πει ακόμη τη τελευταία του λέξη.

Στο 90+4' η Αργεντινή έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Άλβαρεζ να μη μπορεί να νικήσει σε πρώτο χρόνο τον Σλάγκερ. Ο Παρέδες πήρε το «ριμπάουντ», έδωσε την μπάλα στον Μέσι, εκείνος «χόρεψε» την άμυνα των Αυστριακών και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

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Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται από την πλειοψηφία ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Η Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026 έχει σκοράρει 5 τέρματα, με τον Μέσι να έχει πετύχει και τα πέντε!