Γιορτή στο Όσλο για την πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026.

Το παραμύθι της Νορβηγίας τελείωσε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, αλλά οι πολίτες της χώρας ετοίμασαν υποδοχή ηρώων στον Έρλινγκ Χάαλαντ και τους συμπαίκτες του.

Έξω από το παλάτι στο Όσλο έχουν συρρεύσει χιλιάδες άνθρωποι, προκειμένου να χειροκροτήσουν τους παίκτες που τους ξενύχτησαν όλες τις προηγούμενες ημέρες, όταν πανηγύριζαν στους δρόμους για τις εμφανίσεις τους.

Οι διεθνείς θα συναντηθούν με τη βασιλική οικογένεια, προτού γιορτάσουν με τον κόσμο. Ο πρίγκιπας διάδοχος, Χάακον, τους προσκάλεσε εκ μέρους του βασιλιά Χάραλντ στο παλάτι, όταν τους μίλησε στα αποδυτήρια, μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία.

«Έχετε δικαίωμα να είστε απογοητευμένοι, αλλά είμαστε απίστευτα ευγνώμονες και πραγματικά υπερήφανοι για την ανεκτίμητη προσπάθειά σας», τους είπε μεταξύ άλλων.

Μουντιάλ 2026: Live η υποδοχή της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας

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Ιστορική η πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026

Η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια και η πορεία της σε αυτό το τουρνουά ήταν ιστορική, αφού για πρώτη φορά έπαιξε σε ματς νοκ άουτ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην πορεία τους έως τους «8», οι Νορβηγοί απέκλεισαν τη Βραζιλία, οι υποστηρικτές τους ήταν πρωταγωνιστές viral στιγμών, με το περίφημο πλέον «Viking row», ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτέλεσε έναν από τους σταρ της διοργάνωσης, αφού αυτή τη στιγμή είναι τρίτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026 με επτά γκολ, ένα λιγότερο από τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λιονέλ Μέσι.

Η Αγγλία ήταν τελικά εκείνη που έβαλε «φρένο» σε αυτή την πορεία. Επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση, τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) και πήρε το «εισιτήριο» για τον ημιτελικό, κόντρα στην Αργεντινή.

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