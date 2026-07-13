Οι ώρες και τα κανάλια των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026.

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το Μουντιάλ 2026, με τις Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και Αγγλία να διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, 19 Ιουλίου.

Η Ισπανία με «buzzer beater» του Μερίνο έκαμψε την αντίσταση του Βελγίου και με σκορ 2-1 βρέθηκε στα ημιτελικά. Από την άλλη, η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στο Μαρόκο, το οποίο απέκλεισε με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Εμπαπέ και Ντεμπελέ.

Το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού ξυπνάει μνήμες από το 1986 και το ιστορικό «Χέρι του Θεού». Η Αγγλία «κοντράρεται» με την Αργεντινή σε μία αναμέτρηση η οποία έχει προεκτάσεις και πέρα από το ποδόσφαιρο. Τα «τρία λιοντάρια» απέκλεισαν την Νορβηγία με δύο τέρματα του Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή χρειάστηκε 2 γκολ στην παράταση ώστε να περάσει την Ελβετία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

14/07 22:00 Γαλλία – Ισπανία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

15/07 22:00 Αγγλία – Αργεντινή ΕΡΤ 1

Ο δρόμος για τον τελικό