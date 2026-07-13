Κεντρικό ζήτημα είναι η δρομολόγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και η υλοποίηση της απόφασης της συνεδρίασης της Κ.Ε του περασμένου Σαββάτου.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεδριάζει εκ νέου, με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία της επόμενης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, τη δρομολόγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, αλλά και την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο 11 Ιουλίου. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν τα επόμενα πολιτικά και οργανωτικά βήματα του κόμματος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων που αποφασίστηκαν από το ανώτατο κομματικό όργανο.