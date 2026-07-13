Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AstraZeneca Ελλάδας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εργασιακής εμπειρίας, με επίκεντρο την ενδυνάμωση των ανθρώπων της.

Η AstraZeneca Ελλάδας πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®, μία σημαντική διάκριση που αναγνωρίζει οργανισμούς οι οποίοι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και υψηλής δέσμευσης. Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στις εμπειρίες και τις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίες καταγράφηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της έρευνας «Great Place to Work».

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική της εταιρικής κουλτούρας της AstraZeneca Ελλάδας:

86,5% ποσοστό συμμετοχής

86% θετικές απαντήσεις στο σύνολο των δηλώσεων αξιολόγησης,

91% των εργαζομένων να δηλώνουν ότι η AstraZeneca Ελλάδας αποτελεί ένα πραγματικά εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AstraZeneca Ελλάδας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εργασιακής εμπειρίας, με επίκεντρο την ενδυνάμωση των ανθρώπων της. Μέσα από ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, προάγει την καινοτομία και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν, η εταιρεία επενδύει καθημερινά στην εξέλιξη και την ευημερία κάθε εργαζομένου.

«Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων των ανθρώπων της AstraZeneca Ελλάδας και ενισχύει τη δέσμευσή της εταιρείας να συνεχίσει να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται, να δημιουργεί ένα μοναδικό αποτύπωμα και να συνεισφέρει με ουσιαστικό τρόπο», τόνισε αναφερόμενη στην πιστοποίηση η κα Χριστίνα Κεφαλά, Human Resources Director.

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Στην AstraZeneca, η δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα και βρίσκεται στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Με επίκεντρο τους ανθρώπους της, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εργασιακής εμπειρίας, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι εκτιμάται, ανήκει και μπορεί να εξελιχθεί.